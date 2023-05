Amikor falusi kiskölyökként hangszert ragadtak a kezükbe, még nem tudták, hogy ez lesz életük egyik legmeghatározóbb döntése. A sírva nevetéseknél, a szerelmi csalódásoknál, a tombolni vágyó düh kitörésének momentumában és minden szenvedélyes pillanatban összegyűltek és hangszert ragadtak, hogy szavak nélkül a zene energiáján keresztül átéljék minden intenzív érzésük! Mind a mai napig ezt teszik.

„Amikor a próbateremben egymás közt alkotunk, amikor egy utcán sétáló fülhallgatójában szólalunk meg, vagy amikor sokan együtt rezdülünk egy koncert energikus mozzanatában. Ezt jelképezi a Hungarocell!” – írja saját hitvallásában a zenekar.

A szerző és szövegíró énjük felfedezésétől, a kocsmakoncerteken át eljutottak egészen a Pecsa Café színpadáig, ahol a nyárádi kölykök vidékről hirtelen Slamo kedvenc előzenekarává váltak a zenélés iránti szenvedélyük és alázatuk eredményeként.

Az „Egy falu van Nyárád!” című daluk nem csak a környéken robbant be, szerte az országban tudták a választ arra, hogy vajon hány falu is van. Ennek köszönhetően a dal több alkalommal lejátszásra került a Rock FM 95.8 rádión is.

De mit is lehet még tudni a Hungarocellről és mi a helyzet manapság a zenekar háza táján? Ezekről is beszélgetett Horváth Imre szerkesztő Ulvicki Tamással, a zenekar énekes-gitárosával.

Hallgassa meg!

