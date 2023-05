Extrákkal készültek a május 7-ei, jól sikerült régiségvásárra a szervezők. Itt-ott a Pub Vatis zenekar élő utcazenéjébe hallgathattak bele a járókelők. 10-től 13 óráig a legkülönfélébb old-timer autókat tekinthették meg a veterán járművek kedvelői. A sort egy lángnyelvekkel felékesített amerikai Firebird nyitotta meg. Ez idő alatt kombinációs készségüket is fejleszthették az arra nyitottak a Mensa nemzetközi egyesület idén 30 éves magyarországi szervezetének logikai játékaival. 13 órától pedig a Nyilas Misi Házba várta a Menda az érdeklődőket egy az intelligenciáról szóló előadásra és IQ-teszt kitöltésre.

Thökölytől járt a pótlóbusz

A vásári forgatagba rengetegen kilátogattak, aminek talán a verőfényes napsütés és az árusok sokasága is kedvezett. A portékák a Városház tértől egészen a Centrum Áruházig húzódtak és teljes hosszában betöltötték a Déryné utcát és a Szinva Teraszra átvezető árkádos közt is. Az antik tárgyak mellett jutott hely a házi készítésű harapnivalóknak: sajtnak, szalonnának, kolbásznak, lángosnak, szörpnek. Néhány érdekesség és vicces dolog szintén kikandikált a relikviák közül. Lehetett látni festett fapapucsokat, térbeli mintát imitáló lábtörlőket, régi rendőrautó szirénát, „bérelt taxi” táblát és hatalmas fém betűkből kirakva az ószeres feliratot, hogy senki ne téveszthesse el, hol is jár.