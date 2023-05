Zivatar felhőszakadással

Hajnalban, reggel kelet felől sodródhatnak be intenzívebb záporok mellett zivataros gócok. A kísérőjelenség főleg intenzív csapadék formájában várható (> 20-30 mm, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 cm), és néhol viharos szél (> 60 km/h) is lehet. Szerdán főként a keleti térségben és a középső országrészben várhatók nagyobb számban zivatarok, amelyek akár villámárvizeket is okozhatnak. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Szél

Az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon 60-80 km/h közötti viharos lökések kísérik - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.