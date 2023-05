Kedden több helyen számíthatunk zivatarra az országban - írta az OMSZ. Éjszaka és szerdán főként a déli, délkeleti tájakon pattanhatnak ki újabb zivatarok (nagyobb számban a nappali órákban). Intenzív zivatarok is előfordulhatnak felhőszakadás (> 25 mm, főleg ma akár > 30-35 mm) kíséretében, amelyek a megfelelő domborzati jellemzőkkel rendelkező vidékeken villámárvizeket is okozhatnak. Kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés (> 60-65 km/h), illetve jégeső (1-2 cm-t nem meghaladó átmérő) is társulhat ezekhez a konvektív gócokhoz - közölte Országos Meteorológiai Szolgálat.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki: zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - tudta meg a boon.hu.