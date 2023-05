Így ismerte meg a várost a munkája révén, ahogyan azt is, mennyi érték van itt. Ez a rácsodálkozás folyamatos, a mai napig tart – tudatta a könyvtár vezetője. Nemcsak a város, de a környéke is számos érdekességet rejt. Hiszen gyönyörű természeti adottságok, gazdag kulturális örökség, rengeteg hagyomány jellemzi. A környezet, Lillafüred, a Bükk közelsége, Miskolctapolca akkora előnye a városnak, amelyet nehéz felülmúlni. Vagy a Vasgyár, Diósgyőr hihetetlen történelmi és gazdasági jelentősége. Ezek megismerése mind nagy élmény volt Varga Gábor számára. Az érdeklődés a munkája miatt vált fontossá, de magánemberként is magával ragadta a város sokszínűsége.

Van még mit felfedezni

A könyvtárban az a feladatuk, hogy mindezt megismertessék mind az itt lakókkal, mind pedig az ide látogatókkal. Az irodalmi értékeket, a miskolci alkotókat, közösségeket is érdemes sorra venni, csakúgy, mint az épületeket, helyszíneket és történeteket. Ami neki is újdonság volt, amikor ebbe a városba került, az például az, hogy Miskolcon született meg az Ünnepi Könyvhét gondolata és József Attila Ódája is, vagy hogy itt voltak levelezőpartnerei Móricz Zsigmondnak. Ez mind-mind olyan kuriózum, amelyet csak a város kultúrájának megismerése után tudhat az ember. Bár még nem élt itt, amikor működött a gyár, és sajnos nem járt egyetlen Kaláka Fesztiválon sem, de sok információt talált mindezekről a gyűjteményekben, és rájött, mennyi mindent lehet hagyományozni az utókorra a város eddig életéből, és mennyi minden vár még felfedezésre – hangsúlyozta a könyvtárigazgató.