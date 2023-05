- Azért tartottuk nagyon fontosnak ezt a tréninget, mert úgy gondoljuk, hogy látóként meg kell ismernünk, hogy milyen a látássérült embereknek az élete, és hogyan közlekednek – mondta Csüriné Ficsura Andrea, az MVK Zrt. Értékesítési és társasági kapcsolatok irodájának vezetője. - Ötven kollégám vett részt ebben a programban két turnusban. Főleg busz- és villamosvezetők, jegyellenőrök, irodavezetők, ügyfélszolgálati munkatársak és néhány irodai dolgozó. Így a kollégák jobban át tudják érezni a látássérültek helyzetét, és növekszik a kölcsönös bizalom. Bízunk benne, hogy ezentúl hatékonyabban tudunk majd segíteni. Korábban is volt már hasonló akciónk, sőt megfordítva, arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy a látássérültek kipróbálhassák, hogy hogyan kell a járművekre felszállni. Akkor kifejezett kérés volt részükről, hogy ne csak alacsony padlós járműveket mutassuk meg, hanem a lépcsős, régi típusú buszokat is.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.