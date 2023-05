Újabb jelentős fázissal végzett a kivitelező az ózdi Drótos-tetőn, ahol március közepén kezdték el az új tv-torony telepítésével kapcsolatos teendőket. A napokban a földön összeállított szerkezet darabokat egymásra helyezték, így most akik felpillantanak a hegy tetejére, két tv-tornyot is látnak. A kisebb a régi, amely az évtizedek során elavult, ezért mostanra megérett a cserére. Mellette az új, amely vaskosabb és magasabb is, vélhetően hosszú évtizedeken keresztül kiszolgálja majd a lakosságot és a szolgáltatókat.

A kivitelezés leginkább látványos részéhez egy kétszáz tonna kapacitású darut használtak, ami magasba emelte az új szerkezet elemeit. Az alsó tizenhét, a többi nagyjából nyolc tonnát nyomott egyenként. Kivéve az utolsót, ami ennek a fele súlyú volt. Összesen nyolc részből áll az új torony, amely ötvenhat méter magasan emelkedik a város fölé.

Az Antenna Hungária a tavalyi esztendőben biztonsági okok miatt döntött a fejlesztés támogatása, a torony cseréje mellett. A cég egy szombathelyi vállalkozót bízott meg a kivitelezéssel, amely az ütemtervnek megfelelően halad. Az adóberendezések áthelyezése után a régi építmény bontásával zárul a munka, de addig még sok feladatot el kell végezni.

Ózd felirattal

Többek között akadályvilágítással és villámvédelemmel is ellátják az új rácsos csőtornyot, majd a használatbavételi engedélyeztetést követően kezdődhet meg az áttelepítés, amelyet minden szolgáltató magának végez. A tervek szerint a toronyra egy Ózd feliratot is felszerelnek, amely éjszaka világítani fog. A munkálatok befejeztével, a Drótos-tetőre vezető utat teljes pályán újra aszfaltozzuk, így a családi pihenőpark megközelítése kényelmesebbé válik - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester. - Tavaly terveztük az út építését, ám a torony munkálatai miatt olyan terhelést kapott volna, mely azonnal roncsolta volna az állapotát, így megvárjuk az építkezés végét.