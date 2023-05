Csanyik, Kripton gyár, Alsóhámor: ezeken a területeken folytatódik ma a kutatás, tudtuk meg Lehoczki Lászlótól, a Spider Mentőcsoport tagjától. A Boon.hu elsőként számolt be róla, hogy, Kollárné Angyal Erika április 26-án szerdán tűnt el Miskolcról, a Papírgyár környéki otthonából. Azóta nem találják nyomát, pedig a legnagyobb közösségi portál segítségével nagyszabású akció indult felkutatására. Fia és családja, barátok, ismerősök és ismeretlenek is bekapcsolódtak a keresésbe. Közben megdöbbenéssel vette tudomásul mindenki, hogy az eltűnt nő férje vasárnapra virradóra házukban önként vetett véget életének.

Aki látta, jelentkezzen!

A Spider Mentőcsoport részéről Lehoczki László korábban Facebook posztjában is jelezte, hogy több feltételezett területet átnéztek, beleértve a házat és környékét, erdőket, régebbi útvonalakat. Segítséget is kért: "Aki 2023. április 26-án 10 órakor a papírgyári buszmegállónál tartózkodott (Lillafüred felé), illetve az 1-es, 15-ös, vagy 5-ös buszon ült, vagy esetleg autóval járt arra, és bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen vagy hívja a 112 telefonszámot. Ezzel a mi munkánkat is lényegesen tudnák segíteni, ami iránymutatásul szolgálna a további kutatáshoz. Köszönöm!"

Lehoczki László

Fotó: Ádám János

Hétfőn szóban is kiegészítette a segítségkérést, eszerint a kutatás célterülete a mai napon a Csanyik, Kripton gyár, Alsóhámor területre koncentrálódik. Újra megerősítette: aki a múlt héten az eltűnés időpontjában találkozott a hölggyel vagy azóta információ birtokába jutott róla, jelezze!

Eddig nem adott életjelet

Kollárné Angyal Erika tehát múlt hét szerdán tűnt el Miskolcról. A 69 éves hölgy szerda délelőtt fodrászhoz indult a Rigó utca 40. szám alatti otthonából, de azóta nem tért haza és életjelet sem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A hölgynél iratai nála vannak, de telefonját nem vitte magával. A közzé tett felhívás szerint körülbelül 160-170 centiméter magas és 60 kilogramm súlyú hölgyről van szó. Szürke kabátot viselt, picike fekete hátizsák volt nála.

Kollárné Angyal Erika

Rendőrségi felhívás

"Aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán" - szól a hivatalos felhívás.