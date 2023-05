Tirk Sándorné polgármester elmondta, az önkormányzat célul tűzte ki egy olyan hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő intézmény megvalósítását, amely korszerű, modern és színvonalas működést garantál a gyermekek és az ott dolgozók számára. Jelenleg a Széchenyi téren található épületben biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását, az óvoda 50 férőhelyes, míg a mini-bölcsőde kapacitása nyolc fő.

- Az egyre növekvő igények miatt egy kétszintes épület épül a Kossuth úton, amely magában foglalja az életminőség javításának lehetőségét, a gyermekek minőségi nevelésének helyi szintű támogatását. A projekt 499,47 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával – sorolja Tirk Sándorné. – A TOP-os projekt célja az új épület létrehozásával fokozni a minőségi óvodai és bölcsődei nevelés feltételeit, ezáltal megteremteni az intézményi nevelés-gondozás folyamatosságát, mely a családban nevelkedő gyermekek számára fizikai és érzelmi biztonságot nyújt. Az új 50 férőhelyes, 2 csoportszobás óvodai, valamint a 12 férőhelyesre növekedő, 1 csoportszobás bölcsődei ellátást is magában foglaló épületegyüttes a vonatkozó előírásokat messzemenőkig teljesíteni hivatott. A telek központi elhelyezkedésű, könnyű megközelítése is indokolja a helyválasztást. Az új épületben – a csoportszobákon túl - létesül többek között melegítő konyha, tornaszoba, valamint egyéb közösségi tér is. Az új épület tervezése során nagy hangsúly helyeztünk a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére is. Az ingatlan teljes körű akadálymentesítése, valamint megújuló energiaforrással való ellátása lehetővé teszi mindezt. A 499,47 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A projekt, amit reményeim szerint októberben kezdünk el, 2025.09.30.-án fejezzük be – adott tájékoztatást Tirk Sándorné.