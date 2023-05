Akadnak kivételek is

A vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras, pótjegyes – a szerk.) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémiumszakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár- vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem, erre még áprilisban hívta fel a figyelmet a MÁV-Volán-csoport. Azt is hangsúlyozták, hogy az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy Miskolc-Budapest közlekedő vonalon, csak személyvonattal lehet igénybe venni az országbérletet. Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat ugyan két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás, és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében.

Vármegyénkben is népszerű

Kovács Ákos akivel a Búza téri jegypénztárnál találkozunk, kedden vásárolta meg a vármegyebérletét. Hatalmas tömeg volt, mivel nagyon sokan várakoztak, hogy megvehessék az új bérletüket. „Tiszaújvárosban dolgozom az egyik multinál, de még nappali tagozatos egyetemista vagyok, mivel duális képzésben veszek részt, így hetente többször járok a városba” – mondta. Hozzátette: Eddig 24900 forintot fizetett havonta a bérletért, most viszont, mivel van érvényes diákigazolványa 945 forintért váltott vármegyebérletet.

Nagy a sor, de érdemes kivárnom, mert jelentős összegeket spórolok meg ezzel a konstrukcióval

– hangsúlyozta.