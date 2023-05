Második alkalommal hirdette meg a Wáberer Alapítvány a Tiszta Zemplénért! elnevezésű programot általános- és középiskolás diákok számára. A kezdeményező, Wáberer György nagyvállalkozó, aki jelenleg Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának elnöke, turisztikai és környezetvédelmi szempontok alapján tette közzé a felhívását. A hulladékgyűjtési akcióban tavaly több mint ezer diák vett részt, a számuk pedig idén már meghaladta az 1100-at. A verseny díjkiosztóját a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is az Újhutai Kastélyszállóban tartották meg. Szentgyörgyi Tibor, a Wáberer Alapítvány szóvivője az eseményen úgy fogalmazott: azért rendezték meg újra a szemétszedési akciót, mert a tavalyi is nagyon sikeres volt. Mint elmondta, olyan lelkesedést tapasztaltak a diákok részéről, ami azt mutatja, hogy alapítványuk nincs egyedül azzal a gondolattal, amely szerint Zemplén megérdemli a tiszta környezetet. Emlékeztetett rá, hogy az alapító, Wáberer György Zemplén szülötte, nagy természetbarát, rendszeresen túrázik és kerékpározik a zempléni erdőkben. Ezek során tapasztalta azt, hogy a túraútvonalak mentén sok a hulladék és több illegális hulladéklerakót is látott már. Ezért hirdette meg a komoly díjakkal kecsegtető akcióját. Az eddigi szép eredmények a folytatásra ösztönzik a szervezőket – tette hozzá. A szóvivő azonban aláhúzta: a végső cél mégsem az, hogy a gyerekek összeszedjék mások szemetét, hanem a szemléletformálás, amely eredményeként talán a fiatalok tudnak hatni azokra a felnőttekre, akik most még szemetelnek.

Cél a szemléletformálás

A programot ugyancsak a tavalyi akcióhoz hasonlóan ezúttal is Bódiszné Hajnal Aliz, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának Általános Iskolájának és Diákotthonának tanára koordinálta. Mint közölte, kilenc település, 17 intézmények, 42 csapatában 1104 gyerek és pedagógus gyűjtötte a hulladékot Zemplén-szerte. A jegyzőkönyvek alapján a gyerekek minőségi együtt töltött időként élték meg a hulladékgyűjtéssel a szabadban eltöltött órákat - mesélte. Kiemelte: a fiatalok idén több mint 680 zsák hulladékot gyűjtöttek össze a vízpartokról, árokszélekről, valamint a túra- és kerékpárutak mentén. Ebben azonban nincsenek benne a szintén a gyerekek által talált, de általuk össze nem szedhető gumiabroncsok, a kidobott hűtőszekrények, tévék, mosógépek, mikrohullámú sütők és különböző járműalkatrészek, vagy veszélyes hulladékok, amelyeket másképp szállíttattak el a helyszínekről. A pedagógus úgy vélte, ez az akció kiválóan alkalmas a szemléletformálásra, ami fontos, mert amilyen a gyerekek lelkesedése ebben a tekintetben, olyan lesz a jövő.

A díjakat dr Sándor József adta át

Fotó: BSZA

Az iskolák közül az abaújszántói Ilosvay Selymes Péter Általános Iskola csapatai szerepeltek messze a legeredményesebben. Hollókőiné Bodnár Mária intézményvezető szerint mindez annak köszönhető, hogy a hulladékgyűjtési akcióikat a város önkormányzatának segítségével alaposan előkészítették. Hat induló csapatukból öt szerzett valamilyen elismerést a különböző kategóriákban. Az intézményvezető kiemelte: iskolájuk örökös ökoiskola, a környezeti nevelés évek óta a nevelői munka része. Hozzátette: különösen nagy sikernek könyveli el, hogy a felső tagozatosok versenyét egy olyan osztályuk nyerte, amelyben nehéz sorsú, sajátos nevelési igényű gyerekek tanulnak. De rajtuk kívül több első-, második- és harmadik helyezést is elkönyvelhettek diákjaik. A díjakat a legtöbb csapat osztálykirándulásra költik majd, ugyanis iskolájukban nagyon sok az olyan hátrányos helyzetű diák, akiknek nem könnyű előteremteni egy-egy ilyen utazás költségeit – közölte. A Wáberer Alapítványnak – csakúgy, mint tavaly – az összefogással megvalósuló programban a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. a sárospataki Weinberg ’93 Kft., valamint a Fémalk Zrt. voltak az együttműködő partnerei. Ez utóbbi tulajdonosa, Zemplén közismert mecénása, dr. Sándor József adta át a díjakat a fiataloknak, majd a díjátadó résztvevőit egy ebédre is meghívta.