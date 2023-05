Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy országos felhívást tettek közzé, és több szervezeti egységtől is érkeztek felajánlások. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az előző évben is volt hasonló megmozdulásuk, de a mostani eredménye azt is túlszárnyalta.

Ahogy arról már korábban többször is írtunk, egy tiszaújvárosi tűzoltó két és fél éves kisfia, Krisztián egészségesen jött a világra, azonban nyolc hónapos korában agyhártyagyulladással kórházba került, majd kómába esett. Mire legyőzte a fertőzést és magához tért, elveszítette a látását, a hallását, a mozgása pedig súlyosan sérült. Egy speciális orvosi kezelés, valamint a folyamatos kezelések költségeinek biztosítása, a család terheinek enyhítése volt az adománygyűjtés célja.