Lehűlés helyett az idén csapadékot hoznak a májusi fagyosszentek, de nagy szükség is van már az esőre, mert a hónap első dekádjában az ország túlnyomó részén az ilyenkor szokásosnál kevesebb esett. Az amúgy is elég későn vetett nyári növények korai fejlődéséhez a jelenleginél több talajnedvességre van szükség a felső talajrétegben, és ez most úgy néz ki, hogy bőségesen pótlódik az előttünk álló egy hét során – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Jó állapotban vannak

Az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza a zászlóslevél megjelenése körüli fenológiai fázisban jár, az árpa már kalászosodik, a repce pedig teljes virágzásban van. Kellő nedvesség áll rendelkezésükre a talajban, a hőmérséklet is többé-kevésbé megfelelő, a hirtelen nagy meleg nem lenne ideális. Ugyanakkor az utóbbi hetek tartós levélnedvessége miatt a kórokozók is gyorsan szaporodtak. A nyári kapás növények vetése késést szenvedett a hideg, majd a sok eső miatt, de a napraforgó és a kukorica zöme már a talajban van, és egyre többfelé sorolnak már a kis növények.

A gyümölcsök zöme túl van a virágzáson, már a terméskezdemények fejlődnek. Több fajta is megszenvedte a március végi, április eleji fagyokat, az áprilisi csapadékos idő pedig nem kedvezett a beporzásnak, annál inkább a megbetegedéseknek.

Záporok, zivatarok

A folytatásban mediterrán ciklonok sorozata éri el hazánkat, így csapadékosra fordul időjárásunk. Csütörtökön az ország délnyugati felét érte el a csapadékzóna, majd pénteken tovább terjed északkelet felé, és sokfelé várható eső, majd záporok, zivatarok. A legkisebb valószínűséggel északkeleten eshet. Szombaton főként a déli országrészben számíthatunk további csapadékra, majd vasárnap újabb mediterrán ciklon szállít délnyugat felől egyre többfelé kiadós esőt. Hétfőn és kedden napközben csak kevés helyen kell csapadékra számítani, az újabb ciklon a nap második felében érkezik, és estétől valamint szerdán okoz esőket, záporokat, helyenként zivatarokat. Összességében az előttünk álló egy hétben a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen valószínű 50 millimétert meghaladó csapadék, de a Tiszántúlon is sokfelé eshet 20-30 milliméter.

A hőmérséklet nem esik vissza számottevően, de továbbra is az ilyenkor szokásos értékek alatt marad.

A minimumok 10 fok körül a maximumok pedig a héten 15 és 20 fok között alakulnak, a tartósan borult, csapadékos tájakon lesz ennél hűvösebb. A jövő héten pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés - jelzi az elemzés.