Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte a sárospataki református egyházközség gyülekezeti közössége a 10 éves évfordulóját annak, hogy lelkipásztorukká választották dr. Fodor Ferenc teológiai tanárt. A lelkész emellett tovább folytatta oktatói tevékenységét is a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, ahol több mint 10 éve tanítja a jövő lelkész nemzedékét. Az istentiszteleten Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki az egyházkerületben végzett közös szolgálati időre is visszaemlékezett.

Emlékeztetett rá, hogy a lelkész és ugyancsak lelkipásztor, valamint szintén teológiai tanár felesége, dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta egy nehéz időszakban lettek részesei a sárospataki gyülekezet életének és áldást kívánt további munkájukra. Dr. Enghy Sándor professzor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora egyebek mellett méltatta dr. Fodor Ferenc felkészültségét és utalt rá, hogy nemcsak az egyházközségnek, de a teológiának is erős bástyája a tanár-lelkipásztor.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, aki egyben lelkipásztor és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora is, felidézte, hogy az elmúlt 10 évben az igehirdetés szolgálata mellett a lelkész házaspár és segítőik munkássága nyomán szinte teljesen megújultak a sárospataki református gyülekezet közösségi terei. Ezek között említette a templomot és annak kerítését, a dorkói templomot, a filagória- és a kemence építését, valamint az akadémikus síremlékek felújítását a református temetőben. A honatya beszédében kiemelte a közösségi események szervezését is, mint például a svájci és erdélyi utak előkészítését és lebonyolítását, vagy a Kárpát-medencei nőszövetségi gyülekezeti találkozót. A képviselő hozzáfűzte: a gyülekezetnek a lelkipásztor irányításával komoly, korábban keletkezett hitelt is sikerült kiegyenlítenie.

Példát mutat

Aros János polgármester arról szólt, hogy a pataki református gyülekezet 10 éve egy olyan lelkészt kapott, akinek nemcsak a reményét vesztett gyülekezetet sikerült egyben tartania, hanem a világi életben is példát mutat az alapvető emberi értékek mentén. A városvezető megemlékezett róla, hogy dr. Fodor Ferenc állandó résztvevője a városi rendezvényeknek, egyebek mellett az augusztus 20-i ünnepeken és az adventi gyertyagyújtásokon is mindig számíthat rá a város közössége.

Dr. Mátyás Péter főgondnok a lelkészválasztás nem könnyű időszakát idézte fel. Mint mondta, többszöri sikertelen próbálkozás után, a gyülekezet több tagjával imaközösséget alkotva igyekeztek olyan lelkipásztor találni, aki hosszú távon biztosítja a gyülekezet lelki és közösségi épülését. Ezután kérték fel az akkor a sárospataki teológián oktató dr. Fodor Ferencet, hogy vállalja a gyülekezet lelki vezetését. Elmondta azt is, ő az 1538 óta, vagyis idén már 485 éve működő Sárospataki Református Egyházközség hetvenharmadik lelkipásztora. A tanítvány szemszögéből Molnár Zsolt segédlelkész köszöntötte a jubiláló lelkipásztor házaspárt.