A Mathias Corvinus Collegium hat képzési központjába (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) várja azokat, akik egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez szeretnének csatlakozni, tájékoztatta lapunkat közleményében a kollégium. Mint írják, a hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és nemzetközi vendégoktatók és előadók képzik, emellett az MCC számos külföldi ösztöndíjat is biztosít. Az MCC ingyenes Egyetemi Programja Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít. Iskolánként és szakterületenként gyakorlati ismeretekkel is támogatja a hallgatók karrierútját. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók fejlesztik. 2022-ben 300 nemzetközileg elismert külföldi oktató, kutató fordult meg az MCC-ben, közülük mintegy 40-en töltöttek itt hosszabb időt, és kapcsolódtak be a diákok képzésébe.

Az MCC Egyetemi Programjára az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, az idei képzési évet közel 500 fővel indította el az intézmény. Az egyetemistáknak szóló képzés Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben is elérhető. Ezekben az egyetemvárosokban már a harmadik Junior évfolyamot indítja az Intézmény 2023 őszén. A nemzetközi ösztöndíj rendszerének köszönhetően a tavalyi évben mintegy 300 MCC-s diáknak nyílt lehetősége arra, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljon, illetve külföldi tanulmányúton vegyen részt. Diákjaik többek között Washington D.C., Fokváros, Bologna, Athén, Strasbourg, Varsó, Jeruzsálem, Madrid, Lyon, Isztambul és Madrid legkiválóbb akadémiai intézményeinél, kutatóintézeteinél kaptak három hónapos kutatói ösztöndíjat.

Az intézmény azon hallgatók jelentkezését várja, akik a 2023/24-es tanév őszi félévében kezdik első egyetemi évüket, budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként, a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.