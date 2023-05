A tavalyi programsorozat olyan sikeres volt, hogy már akkor eldöntötték a szervezők, hogy folytatják azt. Így idén is zenés műsorok, mesejáték, tánc a gyerekeknek, énekes produkciók a felnőtteknek, de habparty, ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, valamint a különböző sportolási lehetőségek, állatsimogató és lovaglás is várta az érdeklődőket a Diósgyőri Gimnázium udvarán, ahol minden korosztály talált az érdeklődésének megfelelő programot.

Czi-Rindt Orsolya és párja másfél éves kislányukkal érkeztek.

„Elsősorban a Diri-Dongó együttes koncertjére jöttünk, és olyan fél 12 körül megyünk is mert jön az ebéd meg az alvás, de ez így pont jó volt nekünk, mert közel van. Mi a Bodótetőn lakunk, innen egy 10 percre. Azért nem mentünk ki a Majális parkba, mert vele az már egy kicsit hosszabb út lett volna, de ez nagyon jó, hogy itt rengeteg lehetőség van. Állatot simogatni, arcfestéshez ő még kicsike, de a habpartyt is megnézte. Mióta gyermekünk van azóta fontosabb ez a nap, a gyermekprogramok miatt. Nagyon örülünk, hogy ilyen jó idő lett – mondta az édesanya.

Mindenkinek jut program

Egy sétálgató család, mindkét gyermekének talált itt programot.

„Nekünk elég vegyes korosztály van. Ő kilencéves, - mutatja az anyuka a nagyobbat, meg van egy kétévesünk is, és itt mindkettőnek jobb volt a program, mint máshol. A Majális parkban voltunk tavaly, és most egy új helyszínt is ki akartunk próbálni, itt még nem voltunk. Nemrég jöttünk ki, eddig még csak az ugrálóvárban voltunk, aztán megnéztük az alpakákat, meg is simogattuk, és ő lovagolt is. Most még tervezzük a csillámfestést, a kicsi pedig az apukájával van valahol, aztán pedig eldöntik, hogy mit szeretnének, mert ez az ő napjuk most. Amíg bírják addig kint leszünk- mondta az anyuka.