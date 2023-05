A művelődési ház munkatársai gőzerővel készülnek, hogy fantasztikus élményekben legyen része az emődi gyerekeknek – tudatták közösségi oldalukon. Május 28-án, vasárnap 14 órától az eredetileg tervezett játékok, kézműves foglalkozások, vattacukor, édességek és minden egyéb mellett Rally versenyautókat láthatnak majd a gyerekek, amelybe bele is ülhettek egy fotó erejéig. Bartha Nándi, Borbély Nándi és Molnár Máté, a North Racing Team versenyzői érkeznek Emődre friss élményekkel éppen egy versenyről. Továbbá egy másik meglepetésről is lehullott már a lepel, amely nem csak a gyerekeknek szól. Fedezzük fel együtt vármegyénk értékeit! - szól a felhívás. A művelődési ház szakmai partnere, az országos hálózattal rendelkező Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága is kitelepül Emődre játszóparkjával, május 28-án. Az érdeklődők játékosan ismerkedhetnek meg vármegyénk értékeivel óriás puzzle, valamint kockakirakó formájában. A szervezők azt ígérik, itt nem állnak meg, további meglepetések is várhatók.