A kereszténység legtitokzatosabb ünnepe a pünkösd, amelyet a húsvétvasárnap utáni 50. napon, az előttünk álló vasárnapon és hétfőn ünneplünk. Ez az a nap, amikortól a Szentlélek munkájával szerte a világon elterjedt a kereszténység. Sok protestáns gyülekezetben ekkor tartják a konfirmációt, amikor a fiatalokat befogadják az egyházba, és úrvacsorás istentiszteletet tartanak. A Szentlélek ajándékaira is nyitott Diósgyőri Református Gyülekezetben is így történik ez, ahol pünkösdhétfőn pedig dicsőítéssel és imádsággal egybekötött piknikkel ünneplik az egyház születésnapját.

Történelmi esemény

– A pünkösd egyszerre nagyon látványos történelmi esemény és szellemi, lelki folyamat a világban. A húsvéti események után a tizenkét apostolnak, Jézus Krisztus legközelebbi tanítványainak a Szentlélek tüzes lángnyelvek és szél formájában megjelent. Ezért a tűz az egyik jelképe – mondta Péter András, a Diósgyőri Református Gyülekezet lelkipásztora. – Konkrétan a zsidó páska utáni ötvenedik napon, a zsengék ünnepén, amely a zsidó aratás ünnepe, pedig Péter apostol kiállt Jeruzsálem főterére, és háromezer embernek prédikált. Bár Péter anyanyelven beszélt a több országból összeverődött tömeghez, mégis mindenki a saját nyelvén értette. Megtértek, és elfogadták Krisztust személyes Megváltójuknak. Ez a nap volt a keresztény egyház elindulásának a kezdete. Az egyház nem más, mint a mennybe ment Isten Fiának a földön megnyilvánuló teste lelki értelemben. Ugyanis a keresztények a Szentlélek vezetése által teszik mindazt, amit ma Jézus Krisztus tenne, ha még testben is köztünk élne. Az első pünkösdkor született meg az első gyülekezet is, ami aztán a Szentlélek bizonyítékaként terjedt, és az egész világot meghódította.

A Szentlélek napja

A Szentlélekről a Biblia úgy beszél, mint Isten különleges megnyilvánulási formájáról, a Szentháromság harmadik isteni személyéről.

– Isten egy, de még is háromféleképpen ismerhetjük meg Őt, úgymint az Atya, aki teremtette a világot, aki az élet forrása, és aki gondot visel ránk. Mint a Fiú, azaz Jézus Krisztus, akiben Isten hozzánk jött, velünk van, és meghalt értünk, hogy megmentsen minket a kárhozattól. Végül pedig mint a Lélek, amely már a teremtéskor is a vizek felett lebegett, de Jézusban is megmutatkozott, amikor megváltott minket. Maga Jézus utalt a Szentlélekre az utolsó vacsorán, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy másik pártfogót, vigasztalót küld maga helyett, miután felment a mennybe. A Szentháromság mindhárom személyét egyszerre akkor látjuk a bibliai történetben, amikor Krisztus megkeresztelkedett a Jordánban. Leszállt rá galamb képében a Szentlélek, amely a béke jelképe egyben. Az Atya pedig kijelentette, hogy „ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm!” (Mt 17,5). Cseri Kálmán híres református lelkész azt mondta, hogy a Szentlélek nem más, mint Isten, amint éppen munkálkodik. Onnantól fogva, hogy eljött a Lélek, belső bizonyosságot ad a hívőknek Isten szeretetéről. A Szentlélek nélkül nem lehet elhinni azt sem, amit a Bibliában olvasunk, hiszen Ő az, aki bizonyságot tesz az igazságról – magyarázta a lelkipásztor.

Szellemi, lelki folyamat

Bizonyos keresztény „karizmatikus” közösségekben nagyobb hangsúlyt kapnak a Szentlélek ajándékai vagy karizmái, amelyek a mai napig megjelenhetnek a keresztények életében.

– A megtérők életében a mai napig megnyilvánulhatnak azok a csodák, amelyeket az első pünkösdkor átéltek a hívővé lett emberek. Természetfölötti változás megy végbe az emberben akkor, amikor betölti a Szentlélek, és vele közösségre lép. Az életén elkezd látszani a megújulás és a megszentelődés. Bizonyos keresztények olyan nem velük született képességeket kaphatnak meg Istentől, amikkel gazdagíthatják a közösségük és a körülöttük élők életét. Némelyek a gyógyítás, a prófétálás, az ismeret szava, a lelkek megkülönböztetése, a bölcsesség, a hit, mások a nyelveken szólás, a nyelveken szólás fordítása vagy a csodatétel ajándékát kaphatják meg. Pál apostolnál olvashatunk róla, hogy ezek a Lélek ajándékai, de a Szentlélek gyümölcsei – szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség – is megjelennek azoknak az életében, akik közel állnak Istenhez – sorolta a lelkész.