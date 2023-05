Lezárult az a több mint 2,2 milliárd forint európai uniós támogatásból megvalósult beruházás Mezőkövesden, mely keretében megépült a 21 kilométer hosszú Mezőkövesd-Bükkzsérc közötti kerékpárút, a Mátyás király-Széchenyi út közötti körforgalom, valamint az autóbusz-pályaudvar. A projekt hivatalos lezárását május 31-én jelentették be.

Három elemből áll

A rendezvényen dr. Fekete Zoltán polgármester mutatta be részletesen a három részből álló pályázatot. A városvezető elmondta, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Bogács, Cserépfalu és Bükkzsérc Önkormányzata, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Magyar Közút Zrt. még 2016 márciusában adta be a pályázatot, mely sikeresen szerepelt és nyert támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén, majd 2018-ban el is indulhatott a munka.

– A három elemből álló beruházás teljes bekerülési összege 2 544 301 232 forint, melyből a pályázaton elnyert támogatási összeg 2 202 766 801 forint, a fennmaradó részt az önkormányzat a kormánytól kapott többlet-támogatásokból, valamint a pályaudvar építésénél még a Volánbusz Zrt. önerejéből biztosították – tette hozzá a polgármester.

Konzorciumi partner

Elsőként a Mátyás király-Széchenyi utca kereszteződésében épült meg a körforgalom, amelyet 2020 júliusában adtak át a nagyközönségnek, majd ezt követően 2021 őszén vehették birtokba a kerékpárosok a Mezőkövesd-Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc között kialakított 21 kilométeres kerékpárutat. A projekt harmadik elemeként az új buszpályaudvar kivitelezési munkálatai is elkészültek, melynek létesítését konzorciumi partnerként a Volánbusz Zrt. végezte el.

Az eseményen Tállai András, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik legnagyobb eredménye, sikere valósult meg ezzel a projekttel.

– A Mezőkövesd-Bükkzsérc közötti kerékpárút Dél-Borsodban az első, amely településeket köt össze és amely az itt élők számára, valamint a turisták számára is jelentős fejlesztés. Hamarosan elindul a Miskolcot Egerrel összekötő kerékpárút Szomolya-Kisgyőr közötti szakaszának az építése is, melynek útvonala keresztezni fogja ezt a dél-borsodi kerékpárutat, így több irányba is elindulhatnak a turisták, ez óriási jelentőségű – tette hozzá Tállai András.

Új csomópont

A projektzáró rendezvényen Szegedi Zoltán, a Volánbusz Zrt. kelet-magyarországi infrastruktúra-fenntartási üzemvezetője mutatta be az általuk irányított beruházást, az új buszpályaudvar megépítését, melynek keretében egy kétszintes létesítményt, egy nyolc autóbusz-parkolóból álló tárolóhelyet, valamint egy 28 férőhelyes P+R parkolót alakítottak ki.

– A létesítmény elkészült, a tervek szerint az utasok szeptembertől használhatják az új csomópontot. A fejlesztés mindannyiunk számára fontos, hiszen Mezőkövesdi autóbuszállomás érintésével közlekedő járatok több mint 30 kistelepülésre biztosítanak közvetlen járatot – emelte ki a projektzárón Szegedi Zoltán.

