A Miskolci Hét elnevezés nem újkeletű, hiszen 1934-ben először – majd ezt követő években, évtizedekben még számos alkalommal – ezen néven rendezték meg a város legnagyobb rendezvénysorozatát, melynek nem titkolt célja volt, hogy felhívja a figyelmet Miskolc kulturális és turisztikai értékeire.

Tereken, utcákon, termekben

Az 1909-es, városi rangra emelkedésre emlékezve, az ünnep hagyományos eseményei mellett, a programok számos új elemmel és helyszínnel bővülnek. Kiemelt esemény lesz ezúttal is a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi közgyűlés, ahol átadják a díszpolgári címet, valamint díjazzák azokat, akik sokat tettek a városért és a miskolciakért.

Tereken, színházban, moziban, könyvtárban, az avasi pincesorokon, az Újgyőri főtéren, de még a miskolci síneken is látnivalók, események, és ünnepi hangulat várja a miskolciakat a város napján. A korábban egynapos ünnep most egyhetes programfolyammá bővült. Az eseményekből válogattunk a teljesség igénye nélkül.

Újra támad a bengáli

Május 11-én, csütörtökön, ismét kigördül az MVK Zrt. telephelyéről a bengáli villamos. A járat beceneve a morgó hangja és lomha mozgása miatt a bengáli tigrisre utal, a nosztalgiavillamos egyébként már 50 éves.

A színházban délelőtt kezdődik az ünnepi közgyűlés, este pedig Roby Lakatos lép fel a Miskolci Szimfonikus Zenekarral. A Művészetek Házában ingyenes filmvetítés lesz.

A Szent István téren május 11-én a gyerekeknek szóló mesejáték és ének után, a Kabinet Rt., a The Sign és a 30Y koncertezik. 12-én, pénteken nyugdíjas csoportok lépnek fel majd divatbemutató is lesz. A pénteki napot a SteelO, az Arrange Service és a Sky Fanatic koncertjei zárják. A térre csütörtökön a város több cége és kulturális intézménye, valamint a Miskolci Egyetem is kitelepül, pénteken civilszervezetek várják majd az érdeklődőket.

Szintén a Szent István téren rendezik meg május 11. és 14. között a Florens 2023 – Kert – virág – otthon – szabadidő kiállítást és vásárt. Ennek részeként a közönség kertészeti témájú előadásokat hallhat, valamint díszkertész bemutatót is rendeznek.

Borangolás is lesz

A városnapi programsorozathoz csatlakozik a már csütörtökön megkezdődő XI. Avasi Borangolás, ami a szervezők szerint minden eddiginél nagyobb szabású lesz. 68 programhelyszín és 97 borászat várja a borangolókat, akiknek 20 helyszínen 55 fellépő húzza majd a talpalávalót. Szól majd a rock, a pop, a jazz és a folk, idén először pedig hip-hop színpad is lesz.

Május 13-án, szombaton indul a XIV. Játékos VárosJárás, a várostörténeti és kulturális társasjáték hat helyszínt érint, a téma a történelmi Avas lesz. A II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban Könyvtári majálist rendeznek. A szabadtéri fesztivál játékokkal, színpadi produkciókkal és ízes jutalommal várja a vendégeket.

Május 16-án, kedden, az Újgyőri főtéren átadják a Kohászati emlékművet, mementóul szolgálva a diósgyőri vasgyártásnak, ami generációkon át meghatározta a város történetét és többtízezer miskolci család életét.

A Miskolci Hét részletes programja

Május 11., csütörtök

Egész nap a miskolci síneken az MVK 50 éves 151-es Bengáli villamos nosztalgia járata.

Szent István tér

10.00 Mesekocsi Színház - Az állatok nyelvén tudó juhász c. mesejátéka

11.00 "Jól Hangzik" gyermekkórus

16.30 Premier AMI flashmob

17.30 Kabinet Rt koncert

19.00 The Sign koncert

21.00 30Y koncert

Miskolci Nemzeti Színház

10.00 Ünnepi közgyűlés

19.30 Roby Lakatos és a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje

Művészetek Háza Béke Art Moziterem

Ingyenes filmvetítés Miskolc Város Napja alkalmából

Május 12., péntek

Szent István tér

11.00 Prof. Dr. Dobos Endre (Miskolci Egyetem) Élet a talpad alatt, avagy mit csinál a talaj a városban?

13.00 Bukszár Szabolcs Oázis Kertészet ház körüli növények előadás

13.50 Nyugdíjas csoportok bemutatója

15.20 Díszkertészek bemutatója

16.00 Takács Modell-Divat-Reklám Stúdió bemutatója

17.30 SteelO koncert

19.00 Arrange Service koncert

20.30 Sky Fanatic koncert

A rendezvényre 11-én kitelepül Miskolc város több cége és kulturális intézménye, valamint a Miskolci Egyetem, 12-én pedig civil szervezetek várják az érdeklődőket.

Május 13., szombat

8.30-16.00 XIV. Játékos VárosJárás – várostörténeti és kulturális társasjáték, hat helyszínen. Téma a történelmi Avas.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

Könyvtári majális

A szabadtéri könyv(társas) fesztivál ezúttal is különböző játékkal, színpadi produkciókkal és ízes jutalommal várja a családokat, baráti társaságokat.

Zenepalota

Lányi Ernő 100

Koszorúzással egybekötött jubileumi hangverseny az országos hírű zeneszerző és a miskolci zenekultúra megalapozójának zeneműveiből, halálának centenáriumi évfordulója alkalmából.

Május 16., kedd

Újgyőri főtér

14.00 Kohászati emlékű átadás