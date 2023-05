Milyen az, amikor apa van a gyerekkel? Erről legendák keringenek. Akkor mindent szabad, anya napirendje, szabályai egy csapásra szertefoszlanak. Ugyanis általában ez a gyerekkel töltött idő csekély részét jelenti a napnak, hiszen még mindig az az általános, hogy többnyire anya van a gyerekkel. De mi van akkor, amikor anya megy vissza dolgozni és apa megy GYED-re? Vagyis ő lesz a kicsivel a nap nagy részében. A szerepek felcserélődnek vagy csak átalakulnak kicsit? Egy biztos, a közösen megélt eseménydús mindennapok, kalandok, amelyek egy másfél éves kislány mellett teljesen reálisak, apának csodálatos tapasztalást jelentenek. Az együtt töltött napok, hetek, hónapok pedig meghatározzák majd a későbbi apa-lánya kapcsolatot is. Apa már most is nagyon félti, de ha felnő a lánygyermek még jobban kell majd rá vigyázni. Erre már most fel van készülve, pedig Micike még csak 18 hónapos.

A Borsod Online Kötelék című családi témájú podcast-jét este 8 órától hallhatják, melyben Nagy-Hankó Kriszta Kocsis Gáborral, az édesapával beszélget.

