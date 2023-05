Áprilisban a Föld Napjához és a Fenntarthatósági Héthez kapcsolódóan az országban számos helyen szedték a szemetet az önkéntesek a TeSzedd! akció keretein belül. Miskolcon több helyszínen és a vármegye településein is sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Eldobott, ott hagyott holmik

Sajnos volt is dolga bőven a tenni akaró embereknek, hiszen patakparton, erdőszélen, domboldalon egyaránt akadt mit összegyűjteni. Az illegálisan lerakott hulladékok ráadásul válogatás nélkül mindenféle holmit tartalmaznak, amire a korábbi tulajdonosának már nincs szüksége és csak úgy ott hagyja az út szélén. Hogy hogyan veheti fel az önkormányzat a harcot a „láthatatlan” szemetelőkkel és ha mégis fény derül az illető kilétére, mit tehetnek, arról a miskolci polgármesteri hivatal sajtó osztálya és Mályi polgármestere adott tájékoztatást. Előbbi a nagy város sokféleségének nehézségeivel küzd, míg utóbbi a nyaraló övezetben, a tóparton hagyott szeméttel birkózik napi szinten.

Applikációban is jelenthetjük

2021. március 16-tól a hulladékgazdálkodási hatósági jogkört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya gyakorolja, tehát az illegálisan lerakott hulladékot elsődlegesen a Kormányhivatalnak kell jelenteni – tudatta Miskolc Polgármesteri Hivatala. A települési önkormányzat jegyzőjének Kormányrendeletben meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására van lehetősége, az illegális hulladéklerakások kérdésével egyébként több szervezet is foglalkozik. A felderítést a hulladékgazdálkodási hatóság és a Miskolci Önkormányzati rendészet végzi, de természetesen lehetőség lakossági bejelentésre is, például a „Hulladékradar” applikáción keresztül – tették hozzá. Az egyes ügyekben a szükséges hatósági intézkedés megtételére – az illegálisan lerakott hulladék elszállítására való kötelezésre - a hulladékgazdálkodási hatóság jogosult. Amennyiben az illegális hulladék lerakójának személyét sikerült megállapítani, vele szemben a jegyző szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot. Ismert elkövető hiányában a közterületen lerakott illegális hulladék elszállítását az önkormányzat végzi. Sok esetben azonban a tettenérésre vagy beazonosítására nincs mód, ilyen esetben a hulladék elszállításának kötelezettsége annak az ingatlannak a tulajdonosát, használóját terheli, ahová a szemetet lerakták – hívta fel a figyelmet a hivatal.

Több tonnányi szemét főszezonban

A tavak környékéről a TeSzedd! akcióban közel kétszáz zsák szemetet szedtek össze az önkéntesek – mondta Viszokai István, Mályi polgármestere. Hozzátette: hiába tisztították meg a lelkes lakosok a területet, másnapra újra tele voltak a kihelyezett szemetes edényzetek. Illetve jelentős mennyiségű zöld hulladékot is „elhagyott” valaki azon a környéken. A nyári szezonban több tonnányi szemetet szednek össze az önkormányzat munkatársai a településen. Ez egy soha véget nem érő munka és harc, amit mindössze négy közfoglalkoztatott kollégával tudnak végezni – fogalmazott a polgármester. Hiába van esetleg fotó vagy felvétel az elkövetőről, akár az autó rendszáma is, amely lerakta a hulladékot, a bizonyítási eljárás hosszadalmas. Hivatalosan közterületen alkalmazható kamerarendszerrel rögzített esetet lehet bizonyítékként használni és feljelentést tenni. Ami szintén elszomorító, hogy sokszor a buszmegálló kukáiba hagynak akkora zsákot, ami bőven kilóg belőle, olyan, mintha valaki az otthoni szemetét kivinné a köztéri kis szemetesbe – vélekedett a polgármester. Tetten érés és beismerés esetén, ha a szemetelő személye beazonosítható, akkor a jegyző bírságot szabhat ki. De akkor is az önkormányzat feladata marad a takarítás.