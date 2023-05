Nem régen új parkolóhelyeket alakítottak ki Miskolcon a Győri kapuban a Géza utcai társasház előtt. A területet körbevevő házak között már jó ideje gondot jelentett a parkolás, ezért nagy szükség volt a bővítésre. A városban a lakóövezetekben több ponton hasonló intézkedéseket szorgalmaznak a miskolciak.

- Szerintem a városban mindenhol jó lenne plusz parkolási lehetőség. Személyes tapasztalatom szerint a Középszer utca nagyon nagy bajban van parkolás szempontjából. Ott nagyon elkélne, hogy növekedjen a parkolók száma – írta körkérdésünkre egy olvasónk.

Az avasi lakótelep 2-es ütemében a Gesztenyésen utcán néha már lehetetlen leparkolni – fűzte hozzá egy másik olvasó. Diósgyőrben pedig az Árpád és Kuruc utcát említette még valaki.

Zöld várost terveznek

A miskolci városházán is érdeklődtünk azzal kapcsolatban, hogy a városvezetésnek milyen tervei vannak a parkolóhelyek bővítésével kapcsolatban és mely kritériumok alapján születnek meg ezek a döntések.

„A városvezetés elsődleges célja egy zöldebb, fenntarthatóbb város kiépítése, ennek megfelelően a fenntarthatóság a város közlekedési rendszerében is kiemelt szempont. Egy zöld, klímasemleges városban a gépjármű-forgalom által okozott környezeti terhelés mérséklésére fokozott hangsúlyt kell fektetni, amelynek egyik eszköze például a tömegközlekedés támogatása, népszerűsítése és fejlesztése” – válaszolta érdeklődésünkre Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Sajtóosztálya. „Ezt szolgálják az új elektromos buszok, a CNG midibuszok, a kerékpárút-fejlesztések. E tekintetben a parkolórendszer bővítése nem élvezhet prioritást, szemben a mikromobilitási megoldásokkal. Továbbá a város határában, valamint az olyan bevezető útvonalak mentén kialakítani tervezett P+R parkolók, ahol a közösségi közlekedés versenyképes alternatívát nyújt az egyéni gépkocsihasználattal szemben. Ezek a megoldások ugyanis jelentősen enyhíthetik a belváros parkolási terheit, illetve a tisztább, zöldebb belváros megteremtését szolgálják.”

Választókerületi alapból

A parkolóbővítések esetében kulcsszerepet töltenek be a területileg illetékes önkormányzati képviselők.

„A parkolórendszerrel kapcsolatos döntéseket is ezen szempontok alapján hozzák meg a város szakemberei. Természetesen például a lakótelepi környezetben felmérve az ott életvitelszerűen élők parkolási igényeit is. A lakossággal folytatott egyeztetésekben kulcsszerepet játszanak a területileg illetékes önkormányzati képviselők. Leggyakrabban ugyanis hozzájuk érkeznek megkeresések a témában. Ezt követően vizsgálják meg a konkrét lehetőségeket, hogy indokolt és lehetséges-e az esetleges bővítés, különös tekintettel a zöldterületek megóvására, illetve a klíma- és zajvédelem szempontjaira is. A kisebb, lakótelepi parkolóbővítések sok esetben a terület képviselőjének választókerületi alapjából történnek meg” – emelte ki a miskolci önkormányzat sajtóosztálya.

Tíz új parkolóhely épült

Az 1950-es években épült Géza utcai társasház Miskolc 14. önkormányzati választókerületéhez tartozik, ahol szintén a területi képviselőt keresték meg a lakók a parkolási problémával.

- 2021 őszén szervezett a helyi közösképviselő egy lakossági fórumot, ahol felmerült, hogy a Győri kapu 87. és 97., illetve a Géza utca 2-4. társasház lakosai szeretnének több parkolót a környéken – mondta Deák-Bárdos Mihály, Miskolc 14. választókerületének területi képviselője. - Ez tavaly a képviselőalapom terhére meg tudott valósulni egy körülbelül 5 millió forintos beruházásból, külső kivitelezővel. Annak ellenére, hogy a képviselőalap a 2019-es választási ciklus óta 12 millió forintról, 6 millió forintra csökkent. Így tíz új parkolóhellyel bővült a Géza utcai társasház előtti parkoló, aminek a lakók nagyon örültek. Magam is úgy gondolom, hogy ez már szükséges volt, hiszen az itt található lakónegyed nem a jelenlegi gépkocsiparkra épült. További terveim között szerepel, hogy a Rácz Ádám utca és a Gyula utca közötti régi játszótér helyén is hasonló méretű parkoló jöhessen létre. Ez szintén lakossági, különösen az ott működő kisbolt tulajdonosa kérésére valósulna meg. Természetesen igyekszünk megfelelni azoknak is, akiknek nincs autója és a zöldterületek számának növelését szorgalmazzák. Próbálunk mindig kompromisszumos megoldást találni.