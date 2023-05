Tűzoltónapi elismerések 2023.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere – május 4-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából – huzamos időn át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az Év Tűzoltója kitüntető címet adományozott: Csáti Szabolcs c. tű. törzsőrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Szent Flórián Érdemjelet adományozott: Lukács Zsolt András c. tű. zászlósnak, a Gönci Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokának.

a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Díjat adományozott: Sáfián Ádámnak, Abaújszántó Város Önkormányzata polgármesterének.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója – május 04-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából – kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Czene Zsolt tű. századost, az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét, valamint soron kívül előléptette tűzoltó főhadnaggyá Laczkó Győző tű. hadnagyot, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály főelőadóját.

dicséretben és pénzjutalomban részesítette: Berceli István c. tű. zászlóst, a Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokát, Bukta Tamás Mátyás tű. főtörzsőrmestert, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Keserű Gábor c. tű. főtörzsőrmestert, Gönci Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét, Lengyelné Czentnár Márta rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Borsod-AbaújZemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának ügykezelőjét.

Az elismerések a BM ORFK és a BM OKF központi ünnepségén kerültek átadásra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése – május 4-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából – a vármegye tűzvédelme érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Tűzbiztonságáért díjat adományozott: Csabai Tamás c. tű. zászlósnak, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzata – május 04-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából – 2022. évben Miskolc város tűzvédelme érdekében végzett kiemelkedő szolgálati tevékenységéért elismerésben részesítette a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományából: Lőkös Gábor tű. százados, parancsnok-helyettest, Magyar Károly c. tű. főtörzszászlós, szerparancsnokot, Pipoly Norbert c. tű. zászlós, beosztott tűzoltót, Dobai Ádám tű. őrmester, gépjárművezetőt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója – május 04-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából - kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette: Dakos Tamás tű. törzsőrmestert, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

szerparancsnokát, Juhász Péter tű. őrmestert, a Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét.

fizetési fokozatban soron kívül előre sorolta: Bartók Barnabás c. tű. zászlóst, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Dojcsák Dávid tű. századost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadóját, Holló Roland tű. őrmestert, az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszerkezelőjét, Józsa József c. tű. főtörzsőrmestert, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Kassai Péter c. tű. törzszászlóst, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Kavajecz István tű. őrmestert, az Encsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, Kuruc Norbert c. tű. zászlóst, a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokát, különlegesszer-kezelőjét, Sztankovics László c. tű. főtörzsőrmestert, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Tiszaújváros Város Önkormányzata – május 04-e, a Tűzoltóság Napja alkalmából – 2022. évben Tiszaújváros tűzvédelme érdekében végzett kiemelkedő szolgálati tevékenységéért elismerésben részesítette a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományából: Szabó Ferenc tű. főtörzsőrmester, szolgálatparancsnokot, Szakos László tű. főtörzsőrmester, gépjárművezetőt, Szegedy István tű. főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót, Veres Péter tű. főtörzsőrmester, gépjárművezetőt, Koczák Márton tű. törzsőrmester, különlegesszer-kezelőt, Szerdi Szabolcs Zoltán tű. őrmester, beosztott tűzoltót.

Az elismerések Tiszaújváros Város Önkormányzata Biztonság Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerültek átadásra.