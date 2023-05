A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal szervezte meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben az országos szakmai versenyek döntőit. A rangos megmérettetésen Szonda Bianka, a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum tanulója Kereskedő és webáruházi technikus szakmában lett a Szakma Sztár (OSZTV) első helyezettje.

– Emlékszem, amikor kilencedikes voltam, ott álltam a szakmások búcsúztatóján és a versenyzőket említették, azon gondolkodtam, hogy pár év múlva talán az én nevem hangzik el itt” – mondta a boon.hu-nak Szonda Bianka, aki azt is elmondta, hogy még most is hihetetlen számára az eredmény.

Hosszasan készültek a megmérettetésre

„Még most sem hiszem el, hogy sikerült, én lettem az idei év legjobb kereskedő és webáruházi technikusa!” – mondta. Hozzátette: a felkészülést már szeptembertől elkezdték az iskolában, a tanáraitól rengeteg segítséget kapott. „Először az írásbelire készültünk, feladatokat oldottunk meg, itt még sokan voltunk, viszont az írásbeli után négyen jutottunk a következő fordulóba, amire egy portfóliót kellett készítenünk". A győztes azt is elmondta, hogy a döntőbe csak ő jutott tovább. Az három napos volt, és nagyon jó hangulatban telt, attól függetlenül, hogy nagyon izgult minden egyes nap.

„Az első nap vásárlói panaszokat kellett megoldanom szituációban, majd egy marketing esettanulmányról kellett prezentációt készítenem és bemutatnom. Második nap árubemutató szigetet készítettem, aminek témája a ballagás volt. Ezután szakmai gazdasági döntés esettanulmány következett, beszállítót kellett választanom és értékelnem” – osztotta meg élményeit. Arra is kitért, hogy ezzel véget ért a döntő, a harmadik nap csak az eredményhirdetés várt már rá, a jó hangulatért egy dj volt felelős.

„Amikor kiálltunk versenyzőtársaimmal a színpadra, és meghallottam, hogy én állhatok a dobogó legfelső fokára, alig akartam elhinni. Rengeteg tanulással és izgulással telt el ez a pár hónap, de így visszagondolva ezekért a pillanatokért újrakezdeném az egészet” – idézte fel a friss nyertes.