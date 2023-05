Elkezdődött hétfőn a születés hete Miskolcon, a Főnix Családbarát Közösségi Térben. A születés hete programjait már 16. alkalommal szervezik meg a borsodi vármegyeszékhelyen. A kezdetektől a Holdam Egyesület munkája van abban, hogy a szülés előtt álló kismamák, valamint a kisgyermekes anyukák hasznos és hiteles információkat kaphassanak mindenről, ami a szülés, a születés témaköréhez tartozik. A péntekig tartó programsorozat keretin belül számos érdekes előadással, foglalkozással várják a várandósokat és az édesanyákat.

Értékes információk reggeltől estig

Már a nyitó napon, hétfőn is sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre, amely egyedülálló és hiánypótló abban a tekintetben is, hogy itt öt nap alatt mennyi hasznos információhoz juthat a látogató. A rendezvénynek számos segítője van, akiknek köszönhetően nem kell belépőt váltani az egyébként egyenként is rendkívül értékes programokra, melyeket itt csokorban kapnak a résztvevők. Azonban felajánlást kötelezettség nélkül tehetnek a kihelyezett adományládába, melyet szívesen fogadnak a szervezők és azt az egyesület céljaira, illetve közösségi terük fenntartási költségeire fordítanak. A helyiség és a programok többsége baba-mama barát. A rendezvény bizonyos részeire érdeklődő édesapákat is szeretettel látnak, hiszen fontos szerepük van a várandósság, a szülés és a gyermekágy alatt is, azonban egyes elemek létszámkorlátosak, illetve gyermek nélkül ajánlott részt venni, ezekre előzetesen regisztrálni kell. A programok pénteken estig tartanak.