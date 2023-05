Lakossági gyűjtést kezdeményezett az Izsófalvai Római Katolikus Egyházközség, mert az MVM-től független szigetrendszerű napelem-konstrukcióra szeretne átállni. Ennek költsége a munkadíjat is beleértve 800 ezer forint. Az adományokat Vigh Balázs Bertalanné egyháztag veszi át.

Hatalmas összegű villanyszámla

– A római katolikus egyházközség megbízottja, egy idősebb hölgy keresett meg mint magánembert azzal a kéréssel, hogy segítsek nekik, mert a plébánia nem tudja kifizetni a katolikus templom villanyszámláit. Emiatt napelemek telepítését szorgalmazza a plébános úr – árulta el Ötvös Béla, Izsófalva polgármestere. – A kezdeményezéshez személyesen is hozzájárultam. Aztán bevontam a helyi képviselő-testületet, 50 ezer forinttal tudtuk támogatni az ügyet. Emellett segítünk karbantartani a templom környékét, rendszeresen nyírjuk a füvet. Magam is vallásos vagyok, igaz református, de ennek nincs jelentősége, mert tudjuk, hogy jó helyre kerül a pénz. Bízunk benne, hogy az adakozók nagylelkűek lesznek. Viszont, ha az adományok nem lennének elegendőek, akkor mérlegelni fogjuk a további önkormányzati támogatást. Addig is azt javasoltuk, hogy kezdjék el végigházalni a falut. Egyébként pedig bárkitől szívesen fogadunk felajánlásokat.

Nem példa nélküli a megoldás. A Vas vármegyei Kercaszomorban a református templomra már felszereltek napelemeket.

Fotó: MW, Szendi Péter

Az ügy előzményeiről a helyi plébános mondta el a részleteket. – Messze a templom fogyasztását meghaladó fiktív, havi 30 ezres villanyszámlákat kaptunk az MVM-től, és korrekciós számlákat is. Annak ellenére, hogy az izsófalvai olyan kicsi templom, hogy hétvégente csak egyszer misézünk benne – számolt be Jósvay László izsófalvai plébániai kormányzó. – Bementem Miskolcra az ügyfélszolgálatra, de ott azt mondták, hogy kizárólag a lakossági ügyfelek felületét látják. Mivel telefonon csak egy gépi hang jelentkezett be, ezért a központi e-mail-címen kértem, hogy jöjjenek ki, és olvassák le még egyszer a villanyóránkat, és adjanak végszámlát. Azóta abszolút csődbe jutottunk, és kértük a villany szüneteltetését. Ez meg is történt, de a számlák továbbra is jönnek. Emiatt döntöttünk úgy, hogy napelemekre állnánk át.

Az izsófalvi római katolikus templom

Fotó: ÉM

A probléma megoldásával kapcsolatban szerkesztőségünk az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. sajtóosztályán is érdeklődött, és az alábbi választ kaptuk: „Az MVM mindig az ügyfelek által diktált, vagy amennyiben az ügyfél részszámlázást választott, úgy a mértékadó éves fogyasztása alapján becsült adatok alapján állít ki számlákat. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleink részére számos ügyfélszolgálati irodán is biztosítunk ügyintézési lehetőséget, a versenypiacon vételező ügyfeleink a következő elérhetőségeken tudják felvenni társaságunkkal a kapcsolatot (itt az elérhetőség olvasható a levélben). A konkrét ügy kapcsán kollégáink mielőbb felveszik az érintett plébániával a kapcsolatot, hogy egy mindenki számára megfelelő megoldást találjunk” – írta a cég.