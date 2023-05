Tanczik Máté és nagypapája, Tanczik József is a nosztalgia buszra várakozott reggel. A 13 éves fiatalember rendszeresen utazik a régi buszokkal, ha lehetősége van rá, mert nagyon érdeklik a nosztalgia járművek, makettgyűjteménye is van. Ezt a lehetőséget pedig már az elmúlt évben is kihasználták, mint közös programot, nagypapa és unokája. A fiatalember az út során végig fotózta és videózta a jármű belsejét, közben pedig nagypapája régi utazások történeteivel szórakoztatta. Elmondásuk szerint délután a nosztalgia villamost is kipróbálják, így lesz teljes a mai napjuk.