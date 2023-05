Egy vidám nap

A tavalyi évhez hasonlóan, most sem volt hiány játékból, zenéből és táncból. A rendezvényre látogatók színes programokon vehettek részt. Ugráló- és légvárak, kézműves foglalkozások, arcfestés és csillámtetoválás várta a gyerekeket a játszótér és az Árvízi Emlékpark területén. Délelőtt fellépett az Egyszervolt Mesezenekar, és érkezett Lehoczki László, Spider Miskolci Speciális Felderítő és Hope nevű kutyája is. Többek között volt foci és a csocsó, szabadtéri szabadulószoba izgalmas kalandokkal, feladványokkal. A mozogni vágyók a felsorolt ügyességi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat. A vidám napon hirdették ki a Föld Napja Felsőzsolcán 2023. pályázat eredményét is.