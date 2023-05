Ígérete szerint egy kávészünet alatt végig nézhetik követői a vele készült interjút, ahol többek között szóba kerültek a különböző tévéműsorok, a Sztárban sztár és a The Voiceis. Mesélt a közösségi médiában való jelenlétéről, melyről elmondta, határokat próbál húzni, meddig engedi be a közönséget életébe. Beszélt az apaságról, családi programokról, a magánélet és munka egyensúlyáról és időbeosztásáról, valamint a minőségi időtöltés jelentőségéről. De szóba került saját kamaszkora és testvérével való kapcsolata is. Pál Dénes végül azt is elárulta, hogy tervezik-e a család bővítését a jövőben.