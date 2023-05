Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város: Ez egy csapda, amelybe belehúzták az önkormányzatot. Csökkenni fog a város ingatlanvagyona. Ebbe egy kétharmados törvénnyel kötelezik az önkormányzatot. Az önkormányzatnak hátrányos döntés, de nincs mód arra, hogy ne mondjon igent a testület, mert akkor a kormányhivatal visszadobja a döntést. A Káli Sándor vezette önkormányzat minden egyházi intézménynek adott használatba ingatlant. Most azonban már tulajdonba kapják az ingatlant. Érthetetlen.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város: Nem értek egyet azzal, ahogy a kormány az egyház ügyeit intézi. Nem értek egyet az önkormányzatok kiüresítésével, az egyházi vagyon törvény általi elkobzásával. Ha most nem mondunk igent rá, akkor peres úton fogják elvenni. Tiltakozunk ellene.

Szarka Dénes, Velünk a Város: A negatív érzések most nem az egyházakkal kapcsolatosak. A tulajdonátadás sem gond, mert az egyházak jó gazdái lesznek az ingatlanoknak. A gond az, hogy a törvény ellentételezés nélkül veszi el az önkormányzatok vagyonát. Ez nincs így rendben. Nem támogatható.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Egyházellenes hangokat ütöttek meg a baloldali felszólalások. Nincs szó elkobzásról, einstandról. A város életében az egyházi intézmények komoly közszerepet töltöttek be. Több olyan ingatlan is volt, amit az egyházak megvásároltak, és újra életet vittek bele. Az önkormányzat ráadásul nem fenntartója az oktatási intézményeknek. Az, hogy az egyházi szereplők megkapják az ingatlanjukat tulajdonba, helyre tesz egy jogi helyzetet. Ha fejleszteni akar az egyház egy épületet, akkor már nem kell engedélyt kérnie erre az önkormányzattól. Körbe nézve a városban, látszik, hogy milyen sok egyházi indíttatású fejlesztést hajtottak végre a város több oktatási intézményében.

Dr. Barva Attila aljegyző: Amennyiben jogszabálysértő döntés születik, akkor a törvényességi felügyelet révén ezt a szabálysértést jelezni kell.

Szopkó Tibor alpolgármester: Fura, hogy most senki sem jelzi, hogy mi van a "családi ezüsttel". Az egyház sokszor jobb gazdája egy intézménynek, mint az állam, vagy az önkormányzat. Tehát szó sincs egyházellenességről. Miskolc egyházi kapcsolatai rendezettek. Viszont az állam "erőszakos" módszerrel veszi el az önkormányzat tulajdonát. A gond az, hogy egyre több esetben nem helyben, hanem Budapesten döntik el azt, amit az itt élő embereknek kellene eldönteni.

Barta Gábor, Fidesz: Az önkormányzati tulajdon átadása az egyháznak, nem viszi messze az állampolgártól. Ráadásul az adott épületek átadása költségektől mentesíti az önkormányzatot. Az átadott intézmények csak oktatási célra használhatják, ellenkező esetben visszaszáll az önkormányzatra.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város: Kapjon kártalanítást az önkormányzat az elvett ingatlan után.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Nem az egyházak támadásáról van szó. Az egyházak fontos szerepet játszanak az oktatásban. A probléma az ingatlanok ingyenes elvétele, a miskolciak ingatlanának elvétele.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Az állam és az önkormányzatok között létezik az ingyenes ingatlanátadás. De ezek az ingatlanok ma Miskolc tulajdonát képezik. Lehet-e olyat csinálni, hogy egy külső szereplő kapja meg az ingatlant? Kötelezően. Nincs érdemi döntési jogkörünk. Ez nagyon veszélyes példa. Igennel kell szavazunk, mert ezt diktálja a törvény.

Dr. Kovács László, KDNP: A rendszerváltás után vissza kellett volna kapniuk a korábban elkobzott vagyonukat az egyházaknak. Nem lett így, és ez okozza a mostani problémát is.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Az egyházak fontos szerepet töltenek be az oktatásban és sok más területen. Mit szeretne most a baloldal? Hosszú évek óta az egyházak tartják fenn az épületeket, most tulajdonba kapják azt. Nem értem, mi ezzel a probléma? Ezzel tiszta helyzet teremtődik csak.

Dr. Kovács László, KDNP: Ateistának lenni jog. De Európa keresztény értékek mentén működik.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város: Visszautasítom, hogy egyházellenes lennék. Az eljárás ellen tiltakozunk.

Bazin Levente, Velünk a Város: A kommunizmus emlegetése téves dolog. Mi azt szeretnénk, ha az önkormányzat a vagyontárgyait nem vesztené el.