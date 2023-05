A Velünk a Város frakció egy szolidaritási nyilatkozat elfogadását indítványozta a hazai oktatásban kialakult helyzet miatt. Ezzel akarnak kiállni a tüntető tanárok és a diákok mellett. A Fidesz és a KDNP felesleges politikai hangulatkeltésnek minősítette a kiáltványt és nemmel szavazott. A 15 igen szavazat, a Velünk a Város frakció tagjainak támogatása elegendő volt a nyilatkozat elfogadásához.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Régen nem látott dolgok történtek az országban. Fiatal gyerekeket fújtak le könnygázzal, ütöttek gumibottal. Brutális eszközökkel lépett fel a kormány ártatlan fiatalok ellen. Az oktatási rendszert csak barkácsolgatják és egyre csak rosszabb lesz. Az oktatás nem felel meg az európai oktatás színvonalának. A béremelés is csak ígéret, semmi sem valósult meg eddig belőle. Bűnbakot keresnek. Összeomolhat az oktatási rendszer. Ez ellen a miskolci közgyűlésnek tennie kell. Fel kell szólítani a kormányt arra, hogy szűntesse meg a tarthatatlan állapotot.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Ki fog tanítani? Egyre kevesebben mennek pedagógusnak, öregszik a tanári kar. Egyre többen hagyják el a pályát. Kilenc pontban fogalmazták meg, amit kérnek az oktatás érdekében: a szolidaritási nyilatkozatot.

Pakusza Zoltán, A mi hazánk: 2007-ben, amikor az iskolák még Miskolchoz tartoztak, több iskola megszüntetéséről döntött a közgyűlés. Hosszú idő óta megoldatlan az oktatás kérdése.

Cseléné Figula Edina, Velünk a Város: Nem szabad ráerőltetni a pedagógusokra a státusztörvényt. A jövő szempontjából az oktatás és a tanító a lényeg.

Szopkó Tibor alpolgármester: Ami az oktatásban van, nem fenntartható, lassan visszafordíthatatlan. A kormány kivonta a forrásokat az oktatásból. A tanárokat nemcsak alulfizetik, hanem zsarolják is.

Erdei Sándor, Velünk a Város: A kormány arról beszél, hogy meg kell védeni a gyermekeket. De nem attól, amiről beszél a kormány.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város: Az oktatás romokban hever.

Varga Andrea alpolgármester: 2016 februárjában az ország legnagyobb vidéki tüntetése volt Miskolcon. Arról volt szó, hogy nagy baj van az oktatásban. Nagyon komoly megmozdulások indultak el. Kötelességünk most, hogy odaálljunk a pedagógusok mellé.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető: Akkor is tetszettek így aggódni, amikor 600-nál több iskolát zártak be? Amikor iskolákat vontak össze, vidéki iskolák szűntek meg? És sorolhatnánk. Hol voltak akkor a kiáltványok? A gyerekeknek iskolaidőben tanulniuk kell. Tüntetés kell? Sztrájk kell? Tárgyalnia kell a kormánynak és a pedagógusoknak. Ez a tény. A szereplők egyeztetnek és már vannak eredményei. A státusztörvény vitaanyag. Megegyezésre kell törekedni. Miskolc közgyűlésének egy ilyen kiáltvánnyal nem szabad beleszólnia.

Szarka Dénes: Jogos, hogy a pedagógusok nagyobb megbecsülést követelnek. Nyilvános tárgyalásokat kell folytatni. Az oktatás leszállóága régi, de az utóbbi öt évben mélyrepülésben van.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Januárban 10 százalékkal emelték a pedagógusok bérét, most újabb korrekció van. Ez így volt korábban is. Tény, hogy lehetne több is. Önök a baloldali politika érdekeinek vetik alá az oktatást. Ez szégyen. Megpróbálják kihasználni a diákokat. Folyamatosan hergelik az embereket és diákokat. Ez a nyilatkozat - amely politikai - is ennek ékes példája.

Hollósy András, KDNP: Mi a pedagógus béremelés mellett állunk ki. Hazugság, hogy a Fidesz-KDNP nem áll Miskolcon a pedagógusok mellett.

Szopkó Tibor alpolgármester: 210-ben a GDP 5,5 százalékát költötte az oktatásra, ez több, volt mint az uniós átlag. 2020-ban 4,7 százalék. Ez csökkenés.

Bazin Levente, Velünk a Város: Az EU nem finanszírozhatja a magyar tanárok bérét. Ilyenre az EU nem ad pénzt.

Soós Attila, Fidesz: A baloldal tönkretette az ország oktatási rendszerét. Ilyen kiáltványok helyett inkább Miskolc ügyeivel kellene foglalkozniuk. Egyetértünk, hogy mindig jobb állapot kell. Ez a nyilatkozat gyűlöletkeltő és kirekesztő. Önök nyakig ludasak abban, hogy itt tart Miskolc. Hogy rosszul érzik magukat az emberek. Nagy az elvándorlás Miskolcról. A diákoknak igazuk van. Egyetértünk velük.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város: Az egyházi oktatási intézmények azért olyan zsúfoltak, mert tönkre tette a kormány a hazai oktatási rendszert. Az unió nem ad pénz pedagógus bérre.

Varga Andrea alpolgármester: Az óvódai ellátás, a létszámok csökkenése 30 éves tendencia. A racionalizálás a gyerekek érdekében született meg.

Veres Pál polgármester: Pedagógusként, iskolaigazgatóként folyamatosan részt vettem oktatási projektekben. 2017-ben hangzott el egy szakmai segélykiáltás. Azt állítom, hogy valóban nem tudjuk, néhány év múlva ki fog tanítani. De ez nem politikai kérdés. A 24 órán már túl vagyunk. Ha ma egy középiskolás elhatározná, hogy pedagógus lesz mégis, akkor 2030-ra jutna el oda, hogy pályakezdő lesz.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Amit a Fidesz és a KDNP a vitában felsorolt, aljas hazugság. Annak idején nem a baloldali kormány zárt be iskolákat, hanem az adott önkormányzat, amely akár fideszes vezetésű is lehetett. Jelentősen csökkent az ország lakosságszáma is. Ezzel párhuzamosan az intézmények számának is csökkennie kell. Így van ez Miskolcon is.