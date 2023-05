A középiskolákban lázasan készülnek a pénteki és szombati ballagásokra, főpróbákat tartanak, virágokkal díszítik a termeket, folyosókat, gyakorolják a ballagó nótákat. Most még erre a nagy eseményre készülnek a végzősök, de hétfőn már a magyar érettségit írják. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 12-ikes diákjait arról kérdeztük, izgulnak-e az érettségi miatt és hol folytatják tovább tanulmányaikat terveik szerint.

Jövőjére nézve a, b és c terve is van

„Én mindent túlizgulok, aminek testi tünetei is vannak, mint például a hasfájás – mondta Hutka Luca Sára 12.s osztályos tanuló. Most csak azt érzem, hogy túl akarok lenni rajta. Egész évben erre készültünk, nem jelenthet gondot. Azért a matektól tartok egy kicsit, mert a próbaérettségin nem sikerült annyira jól teljesíteni, mint amennyire szoktam általában. A stresszhelyzet befolyásolhatja az eredményt az érettségin is. Tovább tanulni gazdálkodás- és menedzsment szakon szeretnék, a Budapesti Corvinus Egyetemen. Második helyen az ELTE kereskedelmi-és marketing szakját jelöltem meg. Mindenképpen közgazdasági irányba mennék, mert kicsi korom óta van egy óriási álmom, hogy legyen egy cukrászdám, és annak ügyeit én szeretném vinni. Ha véletlenül egyik sem jön össze, akkor külföldre megyek egy évre nyelvet tanulni, dolgozni vagy önkénteskedni.”