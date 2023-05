Több miskolci gasztroműhely is rangos elismerésben részesült az idei Dining Guide gálán. A neves gálán az Év Éttermeit jutalmazták díjakkal, ahol több városi étterem is tartolt.

Díjat kapott Miskolcról A leves és Borsod Burger, a Desszertem, az Il Baffo, és a Végállomás Bistorant. A városháza szerint az elismerések újabb bizonyítékai annak, hogy Miskolcnak kiérdemelt és megkérdőjelezhetetlen helye van Magyarország gasztro-kulturális, kulináris térképén.

Álmok kontra valóság

A díjnyertes vállalkozások képviselőit Veres Pál, Miskolc polgármestere fogadta kedden délután a Városházán, aki egyúttal gratulált az elismerésekhez

„Ez egy fantasztikus teljesítmény és ez mindenképp az éttermek, valamint a kollektívák számára egy jelentős elismerés, de fontos megjegyezni, hogy egy egész csapat áll minden ilyen teljesítmény mögött” – hangsúlyozta. Hozzátette: Miskolcra is száll a dicsőségből, hiszen egyetlen vidéki város sem kapott ennyi elismerést, mint a vármegyeszékhely. „Már 2019-től hangoztatjuk, hogy a turizmus az egyik kitörési lehetősége a városnak és a mi feladatunk a turisztikai desztinációk összekapcsolása” – mondta. Emlékeztetett: ezért is hozták létre korábban a turisztikai kerekasztalt is.

A városvezető több turisztikai beruházásról is beszélt, és a megvalósult projekteket is ismertette.

„Holnap kellene átadnunk a miskolctapolcai parkot, de az átadás most csúszik” – mondta. Arról is beszélt, hogy az Ellpisumban továbbra is munkálatok folynak (tavaly október óta – a szerk.), így nem tudták még kinyitni, de ennek ellenére egy őszi gasztrofesztivál lehetőségét is felvetette beszédében a városvezető.