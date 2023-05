A jó idő beköszöntével nem csak a hőmérséklet növekedett, hanem a közterületeken gyakran önkívületi állapotban lévő emberek száma is, akik valamilyen pszichoaktív szer hatása alatt vannak.

„Jellemzően ezek az emberek annyira lecsúszott helyzetben vannak, hogy semmi nem jelent perspektívát számukra, mint valamilyen dizájner és szintetikus kábítószerek használata” – nyilatkozta a boon.hu-nak egy neve elhallgatását kérő drogamubulancián dolgozó.

Azt is elmondta, hogy nagyon sokan elutasítják az ellátórendszer segítségét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy pár hónapnyi szipuzás, de akár pár napnyi is, visszafordíthatatlan agykárosodást okoz. Az elbutulással egyidőben mélyen sérülnek az érzelmek, érzékszervek és az én-tudat. A fejlett országok felmérése szerint évente több ezer gyermek hal meg szipuzás miatt, ennek ellenére sok szülő és pedagógus nincs tisztában a problémával. A szintetikus drogok mellett újra kezd visszatérni a klasszikusan csak szipuzásnak nevezett tevékenység is, amikor általában higítót szívnak zacskóból az emberek. Korábban a fejlett nyugati országokban használatos „klasszikus” drogok még elérhetetlenek voltak, ezért a könnyen megoldható szipuzás vált a – főként tizenévesekből álló – mámorkeresők eszközévé.

Kiszámíthatatlanná válnak

A szipuzás jellemzően az intézetisek, állami gondozottak és hajléktalanok kedvtelésévé vált, hiszen nekik „csak” erre van pénzük. Hígító, csavarlazító, ragasztó, körömlakklemosó, öngyújtógáz és a felsorolás még korán sem teljes, hiszen Magyarországon több mint ezer féle háztartási és ipari termék tartalmaz olyan mérgező kemikáliákat, amelyek orron vagy szájon keresztül történő belélegzése hallucinációkat okoz.

A fogyasztók viselkedése elég széles skálán mozog, a kezdeti eufória később durvaságba és erőszakba csaphat át. Szervezetük pedig nagyon gyors leépülésbe kezd: agy- és májkárosodás, mozgáskoordinációs zavarok, végtagbénulás, szívritmus zavar, fulladás. A legnagyobb veszélynek az utcán élő tinédzserek vannak kitéve, akik nem járnak iskolába, és nem is dolgoznak. Ezekről a gyerekekről sem az egészségügy, sem a szociális intézetek, sem a gyermekvédelem nem gondoskodik, eltűnésük nem szúr szemet senkinek.