Szerdán tartják (ma, szerdán délután 4-ig) Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja a Toborzónapját a Tudomány és Technika Házában. A hagyománnyá vált programnak két fő célja van. Egyrészt segíteni szeretnének a miskolci és Miskolc környéki álláskereső embereknek munkát találni, másrészt támogatni szeretnék a Paktumszervezetet alkotó cégeket és partnereiket, hogy megtalálják leendő munkavállalóikat és betöltsék üres pozícióikat. A program 2017-es indulása óta ez a 11. Toborzónap és elmondható, hogy mind a kiállítók számát mind pedig a rendezvény nagyságát tekintve is nagyobb volumenű volt, mint az eddigiek, hiszen míg induláskor néhány munkáltató tudott kiállítóként megjelenni, a mostani rendezvényen már 21 cég és szervezet képviseltette magát.

Várják a leendő munkavállalóikat

A résztvevők között képviselteti magát a Miskolci Szakképzési Centrum legfrissebb képzési ajánlataival, és a Paktum program konzorciumi partnere, a B.-A.-Z Vármegyei Kormányhivatal is betöltetlen álláshelyekkel. Továbbá Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Miskolc Holding Zrt., valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet is.

Fotó: Ujlaki Attila

Az elmúlt évek rendezvényeinek köszönhetően a cégek számára is kiemelkedően fontos, hogy személyesen tudjanak találkozni a leendő munkavállalóikkal és hogy megmutassák magukat a városlakóknak. Így a régóta Miskolcon tevékenykedő cégek, mint a Bosko Hidraulika Kft. vagy a Mirelite Mirsa Zrt. mellett megjelennek olyan új foglalkoztatók is mint a 2021-ben Miskolcra települt Chervon Autó Kft. A megváltozott munkaképességű embereket elsősorban a MIPRODUKT Kft., a Szimbiózis Alapítvány, a Prohumán 2004 Kft. és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete várja. A helyszínen megtudtuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek idén is, főképp végzős diákok kerestek állást.