Pénteken este fél 6-tól Martinkertvárosban dalolnak a fülemülék a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozat részeként. A résztvevők a Gázcseretelep (Berzsenyi D. utca 2.) előtt találkoznak, és indulnak útnak, az MME honlapja szerint madárhang hallgatás, madármegfigyelés, és körülbelül 6 kilométeres séta van a programban. Vármegyénkből Tard, Cserépfalu és Miskolctapolca szerepel még fülemüle-hallgató helyszínként a következő napokban, hetekben.

Április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen várják a madarászok az érdeklődőket, hogy egy késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét - hívta fel a figyelmet áprilisi közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg az egyesület a programsorozatot, a rendezvényhelyszíneken nemcsak hallani, de gyakran kézben is lehet látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik - írták. Az idei programhelyszínek az MME honlapján találhatók, de a vármegyénkbeli helyszíneket ide is kigyűjtöttük: