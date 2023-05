– Miskolc rengeteget jelent számomra. Vidékről származom, Felsővadászról, és Miskolc volt az a hely, ahol letelepedtünk, és amely befogadott. Megszerettem a várost, és nem tudnék innen elmenni. Sajnálom, hogy többen ezt nem így élik meg, és sok az elszármazott. Őket valahogy vissza kellene csábítani ide – hangsúlyozta dr. Várhelyi Krisztina. – Úgy gondolom, hogy Miskolcon rengeteg szépség van, akár csak a régi épületeire gondolok, és több pontjáról gyönyörű kilátás nyílik. A város adottságai nagy lehetőséget hordoznak magukban, ami nincs kellőképpen kiaknázva. Ezen csak a lakossággal egyeztetett stratégiai terv segítségével lehetne hosszú távon változtatni, de Miskolc fejlődőképes. Például kulcsfontosságú lenne, hogy a főutca, a régi Avas szálló és a Szinva terasz környékén található épületek rendben legyenek. A Miskolci Hetet jó kezdeményezésnek tartom. A kulturális programok érdeklik az embereket, különösen a koronavírus bezártsága után, ami a Kocsonyafesztivál látogatottsága alkalmával is bebizonyosodott.

Minorita hagyatékot ápol

Beszélgetőpartnerünk a keresztény ügyek szolgálata mellett különösen az egészségügy, a közigazgatás és a sport terén alkotott maradandót.

– Lokálpatrióta vagyok, és sokat dolgoztam itt. Jelentős munkákkal kapcsolódtam a városhoz. A Szent Ferenc Kórháznak voltam a gazdasági igazgatója éppen abban az időszakban, amikor új finanszírozási rendszert vezettek be. Annak idején a Megyei Tanácsnál is dolgoztam. Egészségügyi főosztályvezetőként bekapcsolódtam a Miskolcra és a megyére vonatkozó egészségügyi terv kialakításába. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Torna Szövetség elnöke voltam 23 évig. Férjem, Kádár Endre teniszező a DVTK hajdani csapatának kiemelkedő egyénisége, majd szenior versenyzőként vegyes párosban Európa-bajnok lett. Ezenkívül több, különféle területen munkálkodó civil szervezetnek voltam az alapítója. Ezek közé tartozik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, amelyet a legendás Kartal Ernő minorita atyával közösen hoztunk létre, aki 27 éve rám hagyta az Éltető Lélek Alapítványt is. Utóbbinak már nem vagyok vezetője, de ma is a szívügyemnek tekintem. Most is alapítványi háttérrel szervezzük az országos programsorozathoz kapcsolódó miskolci Ars Sacra Fesztivált 2023. szeptember 16-tól 24-ig – árulta el.