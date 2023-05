Az Avasi Borangolás egyik legfontosabb és legbiztosabb alappillére a minőségi, eklektikus zenei kínálat. Az elmaradhatatlan muzsikaszóról pénteken és szombaton 55 fellépő gondoskodik: a lehető legkülönfélébb stílusokban alkotnak. Folk, jazz, rock, street punk, akusztikus gitárzene, ska, sanzon csendül majd fel a nagyszínpadoktól az utcazenészek apró hangfalain át a tekervényes, eldugott kis utcákig.

Fellép – mások mellett – Auth Csilla, a Csík Zenekar, a Zsaya, a Djabe, a Loop Doctors, Sub Bass Monster, az NKS, a Mini Art-űr, a Z!ENEMi, a Bíborszél, az Ildi Rider és még sokan mások.

Különleges programmal tisztelegnek az 1973-as Diósgyőri Pop-Rock Fesztivál – vagy ahogy többen ismerik, a Miskolci Rockfesztivál – előtt, hiszen május 13-án, szombaton este egy igazán különleges zenei programnak lesznek tanúi azok, akik kilátogatnak az avasi Amfiteátrumba. Ez lesz a BORPOP. Négy miskolci zenekar ad koncertet, sőt időutazásra is invitálják a hallgatóságot, ugyanis mindegyik zenekar választott egy olyan dalt a saját műsorába, amely elhangzott a ’73-as fesztiválon, és amelyet szombaton este saját stílusában elő is ad. Fellép a legendás Bíborszél, a rap-rock öt miskolci prófétája, a Z!ENEMi, a Power of Cover és az Ildi Rider. A folklór állandó vendég az Avas utcácskáin.

A XI. Avasi Borangolás részletes koncertprogramja

Május 12., péntek

Avasi Cellarium:

18.00 GloriArt Brass

20.00 La Barriere Manouche

Avasi református templom:

18.00 Auth Csilla

Avasi Bormúzeum:

18.00 Ildi és Szabi duó

20.00 Mini Art-űr

Avasi Bortanya:

18.00 Agyagbanda

20.00 Szécsi Viktória és Vihula Mihajlo

22.00 Dj Sebastian

Amfiteátrum Avalo Fleet Színpad:

19.00 Csík zenekar

Kvaterka Shop Rap Színpad:

17.00 Dj Cece

19.00 Ultimate Chawoke

OTP Jaszz Színpad:

18.00 Jazz Inside Band

20.00 Djabe

Május 13., szombat

Avasi Cellarium:

18.00 Pap Jazz Seven

20.00 Pub Vatis

Avasi református templom:

19.00 Horváth Ádám és Kántor Bogi

Avasi Bormúzeum:

18.00 Red One House

20.00 Zenegép

Avasi Bortanya:

18.00 Pálinkás Gergely és Kovács Péter Pedro duó

20.00 Dynamite Dudes

22.00 Bencze Attila (Dj Benő)

Amfiteátrum Avalon Fleet Színpad:

18.00 Borpop koncert Power of Cover Zenemi, Bíborszél, Ildi Rider

22:00 Dj LuiBig

Kvaterka Shop Rap Színpad:

18.00 UNB Roly X Ditrojsz

19.00 Bestoff

20:00 Sub Bass Monster

22:00 Dj Cece

OTP Jaszz Színpad:

18.00 La Barriere Manouche

20.00 Loop Doctors