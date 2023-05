A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI) székhely óvodájába és tagóvodáiba a 2023/2024-es nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beíratása május 9-én, kedden kezdődött el. Május 10-én, szerdán, 8 és délután fél 6 között, május 11-én, csütörtökön pedig szintén ugyanebben az időben lehet jelentkezni az óvodákban azokkal a gyermekekkel, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az intézmény körzetében lakik. Az egyes óvodák körzethatárairól Miskolc város honlapján lehet tájékozódni.

Létszámbővítést kell kérni

Május 3-tól 16-ig lehet beíratni a gyermekeket a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába és Szent István úti telephelyére. Az önkormányzat fenntartásában egy székhely és egy telephely óvoda működik. Valószínűleg mindkét kis csoport teljes létszámmal indul szeptemberben – mondta Mag Zsolt Sándorné intézményvezető. Maximum 25 főt fogadhatnak egy csoportban, illetve ez a szám bővíthető még 27-ig, amennyiben a képviselő-testület engedélyezi. Készülnek erre, hiszen biztosan szükség lesz a létszám növelésére – tette hozzá. Hiszen nem szeretnének senkit elutasítani létszámhiány miatt. Március óta nyitva áll a kapujuk a leendő ovisok és szüleik előtt, játszóházas foglalkozásaikra várják a kicsiket. Van érdeklődő szép számmal, még a környező településekről is, de természetesen a felvételkor a felsőzsolcai lakosok gyermekeit kell előnyben részesíteni – hívta fel a figyelmet az intézményvezető.

Már múlt héten lezajlott a beíratás a nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde intézményében. Három nap állt a szülők rendelkezésére, hogy ezt megtegyék. Idén egy plusz csoportot is kell nyitnia az óvodának, amelyre a tornaszobát fogják igénybe venni átmenetileg, mert annyi a leendő óvodásuk – hangsúlyozta Gálné Vasvenszki Judit intézményvezető. Hozzátette: a mostani nagycsoportos ovisok közül 35-en mennek iskolába, de helyettük 70 kiscsoportos érkezik. Az intézmény ládházi tagóvodájának vegyes életkorú csoportjában is van pár hely, ahová kicsiket tudnak felvenni, de összességében a két épületben maximalizálva lesz a létszám. A bölcsődéjük is teljes kapacitással működik, erre számítanak szeptembertől is. Minden nyékládházi lakcímmel rendelkező család gyermekét kötelesek felvenni. Habár igény lenne rá, más településről nem tudnak fogadni kicsiket helyhiány miatt – avatott be az intézményvezető. Elmondta azt is, tudomása szerint minden helyi család hozzájuk íratta be a három évesét, nem kívánják Miskolcra vinni őket.