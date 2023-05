A keleti blokkban a munka ünnepe elválaszthatatlanul összeforrt a sörrel és a virslivel: ha majális, akkor első körben nem a májusfára gondolunk, sőt nem is feltétlenül a munkásokra, hanem a jó esetben húspépből (szaknyelven: prad vagy prád) formázott hentesárura és a lager sörre. A virsli május elsejei népszerűségének oka egyszerre lehetett a munkáslakások kis konyhája, a kész virsli megfőzése ugyanis nem igényel túl bonyolult konyhafelszerelést, illetve valamennyire az úri asztalról a proletariátushoz kerülő fogás varázsa is.

A virsli ma

Az előbb ismertetett békebeli puritán recepthez hasonlóan a mai virsli is húspépből készül, de nem valószínű, hogy csak a bika nyakhúsa, sertéshús, bors és virsli kerül bele – emiatt is emelték néhány éve a minimális előírt hústartalmat 40, majd 2017-ben 50 százalékra. Az áruházakban egyébként most széles kínálattal és akciókkal várják a vevőket. A prémium minőségű virslik, amelyekben nagyobb a hústartalom jóval drágábbak, mint az áruházak sajátmárkás termékei. Egy biztos, ha majális, akkor a sör és a virsli elengedhetetlen kellék a rendezvényeken, mert ezek az ételek még a mai napig hódítanak az ünneplők körében, hiszen az egyszerűsége teszi varázslatossá ezt az ételt.