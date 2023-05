– Mivel a rudabányai könyvtár is a vármegyei könyvtár által működtetett Könyvtári Szolgáltatási Rendszer (KSZR) része, ezért az ottani munkatársak végezték el azt a selejtezőmunkát, ami már évtizedek óta váratott magára – számolt be Hadobás Sándor megbízott könyvtárvezető. – A még használható régi pártkönyveket múzeumoknak adományoztuk. A polcaink egy része most felszabadult, így áttekinthetőbb lett. Azóta könnyebben megtalálhatják az őket érdeklő témákat a zömében középkorú és idős olvasóink. A lexikonokat különösebben nem keresik, hiszen azok nagy része ma már fent van az interneten. Viszont a regények, a kötelező olvasmányok és a periodikák népszerűsége nem lankad. Tagdíjmentes beiratkozás A rudabányai városi könyvtár kétszáz éves múltra tekint vissza. – Amikor a 19. században elindult a vasércbányászat, akkor a helyi bányatársaság kezdte el a könyvtárat működtetni a dolgozói számára. Intézményünk névadója, Gvadányi József író városunk szülötte, ezért kiemelten fontosnak tartjuk az irodalmat. Évekig közreműködtünk az Új Hegyvidék irodalmi folyóirat kiadásában, és testvérvárosaink irodalmi életével is foglalkozunk. Bányatörténeti kiadványok közül az Országos Széchényi Könyvtárba is juttattunk már el szkennelt példányt. Minden évben sokat költünk új könyvekre. Állományunk havonta 20-30 darabbal gyarapodik.