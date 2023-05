"Május 14-én volt 93 éve, hogy megszületett Kondó lelkipásztora, Várady József. Szüleim voltak az első pár, akiket a fiatal lekész először összeadott – ennek éppen 60 éve – 1963 májusában", mesélte lapunknak Szabon János, Vadnán élő lokálpatrióta, helytörténész, aki legutóbb dédanyja életművész bátyjának történetét osztotta meg velünk: hosszú időn át kereste egy fénykép alapján a kivándorolt férfit Amerikában, majd a szomszéd településen talált nyomára. Várady József története is különösen izgalmas, tudtuk meg. Az egész Kárpát-medencében ő az egyetlen ember Szabon János szerint, aki valamennyi református templomot végiglátogatott, és először fekete-fehérben, majd később színesben újra lefotózta, és több, mint egy tucat könyvben az összes templom történetét leírva megjelentette. Még azt is fejben tartotta, hogy mikor, melyik templomot mikor éri a fény a jó fotózáshoz, magyarázta a helytörténész.

Tizennyolc kötet a templomokról

– Munkássága felbecsülhetetlen érték. Ő volt a szüleim egyetlen esküvői fotósa is, örök hálával emlékezem rá, és példaképemnek tekintem. Könyvei itt sorakoznak a polcomon – mondta, és megjegyezte, gyakran jár Kondóra, hiszen nagymamája éppen a templom mögött nyugszik, a sírját gondozza. – Csak azt nem tudom, Várady Józsefnek hogyan fért bele ennyi minden az életébe. Kondón új parókiát épített, templomokat fotózott, könyveket írt, közben a fiait nevelte (ők is lelkészek lettek) és járta Amerikát is, hogy pénzt gyűjtsön terveihez.

Várady József



Várady Józsefről megtudtuk, 46 éven át volt kondói lelkipásztor, a falu díszpolgára, Podmaniczky-díjas. 2008-ig, haláláig 18 kötetben mutatta be a magyar református templomokat fényképekkel és történetüket leíró szövegekkel. Az interneten hálás bejegyzéseket találtunk vele kapcsolatban például egyik kötete kapcsán ezt: "Várady Józsefnek, lelkipásztor-fiainak, minden munkatársának hálás köszönetemet fejezem ki a kincsesbánya, lexikon értékű könyv létrehozásáért, amit az olvasó kezébe adtak!"