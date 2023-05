Mélyaltatásban tartják 1 órája

Még életveszélyben van az a miskolci nyugdíjas, aki a legsúlyosabb sérültje a szlovákiai buszbalesetnek

Mint ismert, hétfőn délelőtt egy magyar, zömében nyugdíjasokat szállító busz kamionnal ütközött a szlovákiai D2-es autópályán. Azóta több részlet is napvilágra került a balesettel kapcsolatban. Egyebek mellett az is, hogy a buszon 13 miskolci is utazott, akik nagy része egy Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub, illetve baráti társaság tagja. Közülük a legsúlyosabb sérült az a 75 éves nő, aki az első ülésen ült.

Forrás: Szlovák Tűzoltóság

Dr. Ecsedi Istvánné Klárika lányát, Kardos Nórát sikerült telefonon elérnünk. Megtudtuk, hogy nem kaptak hétfőn teljes információt édesanyja állapotáról, ezért Pozsonyba mentek a kórházba, ahol megtudták, hogy mivel az első ülésen ült, ezért ő csapódott be elsőként a kamionba, illetve a mellette és mögötte ülő hölgy szenvedett még hasonlóan súlyos sérüléseket – tudtuk meg. A mentő 17 perc alatt odaért, ami pont elég volt ahhoz, hogy akkor édesanyja életét még meg tudják menteni - mondta Nóra. Azonban még nincs túl az életveszélyen. Mindkét lábán többszörös nyílt törés és ütőérszakadás volt. Transzplantálták, vért kapott. Eltört mindkét medence csontja, bordái törtek, állkapcsa elmozdult és arccsontja is eltört. A mentőben, kórházba szállítás közben a légzése leállt, ezért lélegeztető gépre tették. Mai információ szerint a lábát megműtötték, az operáció jól sikerült, viszont közben összeesett a keringése és leállt a veséje. Tehát állapota még mindig súlyos, belső szervi sérülései is vannak, továbbra is mélyaltatásban tartják. Tulajdonképpen a baleset óta még nem volt tudatánál. A pozsonyi kórházzal telefonon tartják a kapcsolatot – tudatta Nóra. Aki azt is elmondta, a férje bemehetett Klárikához, de ő nem érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy édesanyját így lássa. Bízik mielőbbi felépülésében és, hogy mielőbb meglátogathatja majd a miskolci kórházban.





