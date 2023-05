Újabb alom született a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolában, számoltunk be róla a múltkor.

Calgary kölykeinek most már nyílik a szeme, egyre többet mocorognak. Hatalmas irántuk az érdeklődés, és nemcsak azért, mert aranyosak, hanem mert ők azok, akikről sok látássérült ember álmodik, de sajnos nem jut mindenkinek négylábú hű társ. Alapítványuk adományokból és adó 1% százalékának felajánlásából képez évente 15 vakvezető kutyát, miközben folyamatosan 50 fő várakozik rájuk. Marton Mónika, az alapítvány kölyöknevelője az alapítvány közleményében így nyilatkozik a kölykökről.

„Nagyon jól vannak, szépen fejlődnek a kölykök. Alvással és evéssel töltik az egész napjukat. Most kezdenek a szemeik kinyílni, de még nem látnak, nem hallanak, csak fényeket érzékelnek. Calgary gondoskodó mama, szépen ellátja őket, ennek köszönhetően mindenki egészséges és gyarapodik” – mondta Marton Mónika. Calgary négy alommal ajándékozta meg a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolát, összesen 30 kölyköt szült. Sokat tett azért, hogy több látássérült embert segítsen vakvezető kutya. Az alapítványnál folyamatos a túljelentkezés, várólistájukon átlagosan 50 látássérült személy van.

Egy vakvezető kutya teljes életen át tartó költsége több, mint 5 millió forint. Jelenleg 12 kutyájuk áll kiképzés alatt, és ha minden a terveik szerint sikerül, akkor 30 kölyök születik idén, akikből a jövő évben vakvezető kutya válhat.

Calgarynak ez a negyedik alom lesz az utolsó, mert az alapítvány szabályzata szerint az anyakutyák egészségének megőrzése érdekében a negyedik után nem lesz következő. Természetesen Calgary ezután is Marton Mónika családjának a tagja marad. A hatéves Calgary előtt még ott az élet. Az anyakutya tanulással töltötte az elmúlt évet, ennek köszönhetően terápiás vizsgát tett. Sokat fog segíteni például logopédus mellett, mozgásterápiában, bölcsődében, óvodában, idősotthonban, fejlesztőközpontban. A terápiás munkába is gazdájával, Mónikával vetette bele magát, mindketten nagy lelkesedéssel várják a folytatást. „Calgary rengeteg örömet szerez majd a szeretetre vágyó gyerekeknek és felnőtteknek. Mindig gondoskodó anya volt, következő hivatásában is szép jövő vár rá” – mondta Marton Mónika.

Calgary április 30-án adott életet kilenc labrador kölyöknek, négy fiú és öt lány született. A három sárga és egy fekete kan mellett két sárga és három fekete szuka látta meg a napvilágot. Ahogy a korábbi almok esetében, úgy ezek a kölykök is az alapítvány kollégáinak szakmai felügyelete mellett születtek biztonságban és egészségesen.

Calgary 2 hetes kölykei:

Forrás: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

