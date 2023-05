Nagy érdeklődés közepette rendezték meg szombaton a Mályi FC Családi és Sportnapját, ahol sikeresen debütált a Mályi Sportegyesület és a Mályi MOST civil egyesület szervezésében havonta megszervezett termelői placc, és ismét volt jótékonysági házisüti-kóstoló, amely minden eddiginél magasabb eredménnyel zárult: több, mint hatszáz ezer forint gyűlt össze a Mályi FC ifjúsági sportolóinak támogatására.

Boldogsággal tölti el a helyi lakosság és a helyi egyesületek ilyen mértékű összefogása és közös munkája, amelynek eredményeképpen egy olyan rendkívül nemes célt támogathattak, mint az ifjúsági sportolók eszközfejlesztése – hangsúlyozta Puhlné dr. Csepregi Edit, önkormányzati képviselő, a jótékonysági házisüti-kóstoló fővédnöke.

Fiatal sportolók támogatása

Örömmel fogadta a civilek kezdeményezését, amellyel hozzájárultak a családi és sportnap színvonalának emeléséhez – mondta Zámbó Sándor, a Mályi Sportegyesület elnöke. A jótékonysági programból befolyó összeg pedig csak „hab a tortán”, hiszen az egyesület céljainak eléréséhez éppen a legjobbkor jött a Mályi MOST civil egyesület programjából beérkező plusz anyagi támogatás – tette hozzá az elnök. Iván Rados, a DVTK labdarúgó csapatának volt kapusa is részt vett az eseményen a gyerekek és a szurkolok nagy örömére. A sportoló felszerelésének darabjaival ajándékozta meg a Mályi FC tagjait. A nap programjai közt volt még egyebek mellett a Gesztelyi Néptánc Együttes és a Miskolci Mazsorett Csoport fellépése, továbbá a Nahaj fivérek zenei produkciója. A sportnap vándorkupáját a Zsolcai Old Boys csapata nyerte el.