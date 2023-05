A tanév végének közeledtével az iskolák megszervezik a szokásos éves osztálykirándulásaikat. Ezek lehetnek rövidebb utazások, vagy hosszabb ideig tartó túrák, és általában az osztály tanulmányi programjához kapcsolódnak. Az osztálykirándulásoknak számos előnye van. A kiruccanások segíthetnek megerősíteni az osztályközösséget és a barátságokat. Emellett a kirándulások lehetőséget nyújtanak a diákoknak, hogy elhagyják az iskolai környezetet és új tapasztalatokat szerezzenek. Megismerhetnek új helyeket, kultúrákat, történelmi és természeti látnivalókat. Az osztálykirándulások általában előre tervezett és szervezett események, amelyekhez az osztálynak és az iskolának egyaránt szerveződnie kell.

Az érettségi időszakára időzítik a kirándulásokat

Arra voltunk kíváncsiak, hogy hova szerveznek kirándulásokat a vármegyénk intézményei. A Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum minden évben az érettségi időszakára időzíti az osztálykirándulásokat. „Hagyományainkhoz hűen iskolánk az osztálykirándulásokat a tavaszi írásbeli érettségi időszakára tervezi minden évben. A 9-11. évfolyamos osztályaink ezeken a napokon vesznek részt jellemzően egy-, vagy kétnapos kirándulásokon. Ezeket mindig belföldre tervezzük az anyagi lehetőségeinkhez mérten” – nyilatkozta a boon.hu-nak Sántáné Furik Orsolya, az intézmény igazgatója. Hozzátette: legtöbbször a környező nagyvárosokat látogatjuk meg, ahol a legfontosabb kulturális nevezetességeket nézzük meg. „Több alkalommal vettük igénybe a MÁV ingyenes járatait Budapestre, ahol múzeumlátogatással összekötve fedezhették fel diákjaink fővárosunk szépségeit. A Bükk közelsége remek túrázási programokat kínál, melyet több túrázó kollégám vezetésével rendszeresen ki is használunk. A Honvéd Kadét Program segítségével kadétjaink több környező várat és környékét barangoltak be ebben a tanévben” – mondta. Az igazgató arra is kitért, hogy korábban külföldi utakra is eljutottak tanulóik, idén már kétszer is, az Erasmus+ pályázatok keretén belül Spanyolországba és Portugáliába.

A legtöbbször egy naposak a kirándulások

"Az osztálykirándulások általában egy naposak általános iskolánk esetében. Kedvelt úti célok a környék látnivalói, elsősorban takarékossági szempontból" – nyilatkozta portálunknak Vízkeleletiné Juhász Judit, a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános iskola igazgatója. Hozzátette: Tokaj, Sárospatak, Eger, Lillafüred a legnépszerűbb helyszínek. „A megnövekedett üzemanyag, utazási költségárak miatt jelentős teher a szülőknek az anyagi hozzájárulás” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy ezért az iskola alapítványa hozzájárul a költségekhez. „A Határtalanul program rendkívül jelentős, hiszen a tanulók így eljuthatnak olyan helyekre, amelyekre talán soha életükben nem sikerülne elutazniuk. A hátrányos helyzetű tanulók számára ez óriási segítség. A jövő héten Erdélybe utazunk a Petőfi emlékév kapcsán, és a költő életútja szempontjából fontos helyszínekre látogatnak el diákjaink” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy az Erzsébet táborok szintén életre szóló élményt jelentenek, hiszen a balatoni élménytáborok évről-évre hatalmas népszerűségnek örvendenek az iskola tanulói körében. „Korábban nem volt mód és lehetőség ingyenes táborozásra, az említett programok így nagy segítséget adnak a szülők számára. Idén nyáron Zánkára utaznak tanulóink” – mutatott rá.

A Fráteresek ősszel belföldön, tavasszal külföldön kirándulnak

A Fráter György Gimnáziumban hagyományosan ősszel tartják az osztálykirándulásokat, de tavasszal is szerveznek iskolai szinten utakat, tudtuk meg Molnár Tündétől, az iskola igazgatójától. Hozzátette: idén már volt egy párizsi út a tanulóik részére, amin 48 diák vett részt. Franciaországba idén először utazhattak a tanulók, előtte Olaszország volt kedvelt úti cél. „A passaui Leopoldinum Gimnáziummal testvérkapcsolatot ápol iskolánk hosszú évek óta, ennek köszönhetően néhány hete ott is járt 15 diákunk” – mondta. Molnár Tünde azt is elárulta, hogy belföldön Debrecen, Poroszló, Sárospatak, Eger mellett Budapest a legnépszerűbb úti cél osztályaik számára, de nagyon népszerűek a túrák és a vidék is, például Zempléni túra, illetve Gömörszőlős is kedvelt úticél. „Osztálykirándulásaink általában egy naposak, amik sokáig különbusz igénybevételével történtek. A megemelkedett költségek miatt a legtöbb osztályunk már vonattal utazik, kihasználva az ingyenes lehetőséget, ha bizonyos helyszíneket, múzeumokat meglátogatnak” – húzta alá. Arra is rámutatott: ha valaki mégis a különjárat mellett dönt, az jelenti a legnagyobb költséget, több napos utazás esetén szintén az utazás és a szállás. „Az egy napos kirándulások nem rónak nagy anyagi terhet a szülőkre, a nagyobb költségű kirándulások szervezése szülői egyeztetéssel és beleegyezéssel történik” – mondta. Azt is megosztotta portálunkkal az igazgató, hogy idén a Rákóczi Szövetség pályázatának köszönhetően a pünkösdi hétvégén Csíksomlyóra látogat néhány diákjuk egy pedagógus kíséretében. „Június folyamán pedig egy busznyi tanulóval Debrecenben veszünk részt az Ez az a Nap! rendezvényen” – mondta el érdeklődésünkre.