Leggyakoribb tünetek az orrdugulás, orrfolyás, szemviszketés, a szem bepirosodása, könnyezése, és nehéz légzés, köhögési rohamok is jelentkezhetnek, mint légúti tünetek. Ezért a tünetnek megfelelő kezelést kell alkalmazni – mondta a főorvos.

A szél is idefújhatja a pollent

Prof. Dr. Szakos Erzsébet szerint az a probléma, hogy a polleneket több száz kilométerre is elsodorja a szél, tehát hiába nincs a környezetünkben irritáló növény, a szél elhozhatja. Viszont csökkenthető is az életterünkben a pollenek száma, ha rövidre vágjuk vagy vágatjuk a hajat, minden este hajat mosunk, az orrból sós orrcseppel kimossuk a polleneket. „A párnahuzatot is gyakrabban érdemes cserélni és a ruházatunkat is, vagy amikor tudjuk, hogy az allergén növények virágoznak, akkor nem szerencsés nyitott ablaknál aludni”- emelte ki a főorvos.

A szezonális allergiás nátha mellett vannak más allergiás tünetek, a kötőhártya gyulladás is ide tartozik, ilyenkor antihisztamin készítményekkel enyhíthetünk a tüneteken, szájon át és szem-, orrcseppek vagy orrspray formájában – tette hozzá az allergológus- immunológus főorvos. Asztma esetén ennél több lépcsős a belélegezhető, szájon át, illetve injekciós kezelés.

Ha nem javul a helyzet, forduljunk orvoshoz!

Majd egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet Prof. Dr. Szakos Erzsébet: „az allergiás náthára nem a vírusfertőzések alkalmával használatos szereket kell alkalmazni, mert ezek néhány nap alatt lebénítják a csillószőrök mozgását. Elhúzódó tünetek esetén nemcsak allergológushoz vagy pulmonológushoz kell fordulni, hanem szükséges például fül-orr-gégész, szemész szakorvost is felkeresni. Orr esetében az antihisztaminos orrspray és szteroidos orrspray lehet megoldás. De ha ezek nem használnak vannak olyan biológiai készítmények, melyeket alkalmazhat az orvos - mondta.