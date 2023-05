– A legjobban teljesítő szervezeti egység, azaz ahonnan létszámarányosan a legtöbb dolgozó vesz részt a programon és standjainknál sikeres kézfertőtlenítést hajtanak végre, Kórházunk Élelmezési Osztályának támogatásával nyereményben részesül – ismertette a főorvos.

Dr. Büdi László, a kórház orvosigazgatója kifejtette: a betegségeket megelőzni sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint gyógyítani, és a hatásfoka is felülmúlja a sokszor sok milliárdba kerülő gyógyító berendezéseket, amelyekkel jó esetben 15-20 százalékos hatékonyságot tudnak elérni.

– Emlékezzünk meg Semmelweis Ignácról, aki korát lényegesen megelőzve már az 1840-es években rájött, ráérzett arra, hogy valami, amit a kezünkkel viszünk be, okozza rengeteg szülő nő halálát, és azzal, hogy felhívta a figyelmet az alapos kézmosásra, legalább egyharmaddal csökkentette a halálozások arányát. Ez ma is érvényes, hogy a kézmosás, fertőtlenítés helyes alkalmazásával mintegy 30 százalékkal tudjuk csökkenteni a fertőző betegségekből kialakult halálozások számát. A covid idején is sokat segített, és a tudatosság fokozásával jelentős eredményeket lehet elérni – ezt szolgálja a mostani alkalom is – összegezte az orvosigazgató.