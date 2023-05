A kertversenybe való részvételhez az önkormányzatnál beszerezhető jelentkezési lappal lehet, melyet kitöltve szintén az Önkormányzatnál kell leadni. Jelenkezési határidő: 2023. június 10. Nevezési kategóriák: 1. belterület: (ház kert), mini: 50 m2 alatti területen, normál: 50 m2 feletti területen, 2. külterület. Vegyes (zöldség és gyümölcsös kert). Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és hasznos, 2. A megtermelt zöldségek, gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 3. Értékelésnél előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél esővíz használata, madárbarát kert kialakítása, azaz a kertben van madáretető, itató, odú, ha a kertben minél többféle gyógy-, és fűszernövény található, valamint figyelemmel a régi, saját megőrzésű fajtákra. A benevezett kertet az Önkormányzat által felkért zsűri értékeli 2 alkalommal történő helyszíni szemle során. Az első szemle befejezésének időpontja: június 30. A második szemle befejezésének időpontja: augsztus 31. A kertlátogatások időpontja a kertgazdákkal előzetesen egyeztetik. A kertlátogatásokról fotók készülnek, amelyeken látható a teljes kert több irányból, dokumentálható a kert több részlete, olyan is, ahol a kert művelői is láthatóak. Díjazás: kategóriánként az első 3 helyezett, indokolt esetben az Önkormányzat különdíjat is oda ítélhet. Eredményhirdetés: 2023. szeptemberében a "Szüret ünnep" rendezvényünk alkalmával. A díjazottak személye és a kertekről készült fotók megjelentetésre kerülnek az Önkormányzat honlapján, illetve a Szomolya Község Önkormányzata Facebook oldalán.